材料食譜送上門 「懶人」在家輕鬆整餅

自備用品——食譜列明需要自備的用品，包括：草莓、打蛋器、6吋慕絲圈或活底模具，其他用品如刀、杯、砧板及刮刀等可按自己需要準備（蘇智鑫攝）

包裝穩妥——材料包內有現成的盒裝牛奶和淡忌廉，以及放在密實袋和保冷袋、已量度好分量的食材。（蘇智鑫攝）

基本食材——材料包內有：消化餅、牛油、牛奶、魚膠片、草莓果醬、淡忌廉。其中魚膠片和草莓果醬各有兩份，每份分別標示「B」和「C」以作識別。（$310，不包運費）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在咖啡店吃甜品、喝咖啡，是不少人的紓壓方法；但第五波疫情嚴峻，在身邊親友「總有一個會中招」的情况下，街，還是少出的好。不過當甜品和咖啡癮起時，總是讓人心癢癢，此時只要在電話或電腦上按一按，食譜和材料便會速遞到你府上，讓你可大顯身手。

對於不常入廚的人來說，要做一個蛋糕可真「大陣仗」了，麵粉砂糖牛油牛奶雞蛋等，還有大大小小的烘焙工具，一點不簡單。自助烘焙室BYO為此推出了DIY材料包，讓大家在網上選購各種蛋糕和甜品，然後店方以「懶人包」的方式把食譜和材料速遞到你府上，非常方便。

逾40甜點選擇 免焗版更簡易

現時BYO提供超過40款DIY材料包，包括曲奇、芝士撻、戚風蛋糕、慕絲蛋糕等，難度有高有低；某些款式更設計了免焗版本，讓家中沒有焗爐的客人也可一嘗做蛋糕的滋味。BYO創辦人之一Vika Vuong表示，明白並非人人家中都有焗爐及專業模具，所以在挑選材料包款式時，盡量加入一些毋須使用複雜用具的食譜，「在店內製作的話，由於我們想客人嘗試不同的製作方式，所以步驟會較繁複；但DIY食譜都經過改良，以簡單為主，有一些甜品更有免焗版，分別在於餅底材料，需要焗的是用蛋糕底，免焗則用餅乾底取代」。

製作彈性大 模具沒限制

除了某些甜品需自備鮮果，材料包內有齊基本食材及食譜。此外，客人在網上選購時，都會看到每款甜品所需自備的器具，如打蛋器、模具等。Vika補充，因為材料包一般是供客人自己體驗和享用製成品，所以製作彈性較大，即使食譜要求自備6吋模具，若客人家中只有5吋的，都可照樣使用，只是蛋糕形狀會比預期高身一點。大家甚至可以隨意使用圓形、方形或心形模具，沒有限制。

以鮮草莓慕絲蛋糕為例，我們今次示範製作的正是免焗版，材料包內包括一份食譜、消化餅、牛油、牛奶、魚膠片、草莓果醬和淡忌廉；若是焗製版，消化餅和牛油會換成植物油、麵粉、泡打粉、糖和鹽。這些材料全部已準備好合適分量，需冷藏的食材亦放於保冷袋內，並貼上標籤識別。

在網上購買DIY材料包後，客人可選擇到4間分店自取或速遞到家中，隨時動手製作蛋糕甜品。

■BYO DIY材料包

價錢：$150至$350（不包運費）

訂講網址：www.bakeyourownhk.com/shop

文：顏燕雯

模特兒：Becky

編輯：梁小玲

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