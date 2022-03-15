速遞影片連教材 教你細嘗咖啡香

【明報專訊】本地咖啡店愈開愈多，也愈來愈多人追求一杯適合自己口味的咖啡。一向主力開辦咖啡師證書課程的Twiggy Coffee & tea co.，疫下推出咖啡風味教學錄影課程，讓大家可以在家品味咖啡，以有趣的方式尋找自己喜愛的味道。

化繁為簡 僅需電子磅手冲壺

說到咖啡課程，一般人只會想到拉花，雖然Twiggy Coffee & tea co.也設有拉花班，但營運及課程總監Keep Ung說，拉花需要用到較大台的器材，配合疫情需要，他們想到要化繁為簡，如手冲咖啡只需電子磅和手冲壺等簡單器具，便可讓客人體驗到不同咖啡的味道。「很多時候我們去咖啡店，都是『被選擇』，因為大部分café給客人的選擇不多，又或是因為時間不夠，不能向客人仔細介紹每一款咖啡的獨特之處。這個課程是想大家對咖啡有多一點的了解，有別於證書課程，這是輕鬆的；也希望大家學完後再去買咖啡豆時，明白它標籤上寫的味道是什麼。」

配乾果更易分辨味道

這個是錄影課程，客人訂購後會收到速遞到家的材枓，包括5款寫上詳細資訊的咖啡掛耳包、5款10克咖啡豆、4至6款乾果／果仁，以及一段課程影片。Keep說，以影片教學，是因為這個課程毋須實時操作，「如果和咖啡師同步去做，新手可能跟不上。影片反而可以暫停、重看，慢慢去試」。如他所說，這個課程很輕鬆，影片會請客人用嗅覺嘗試配對5款掛耳包和咖啡豆，稱為「乾香」練習，「開估」後便可冲咖啡，配合乾果類小吃逐一品嘗5款咖啡，「哪種咖啡到底似哪款果仁的味道呢？這樣可以讓大家更容易、清晰地形容每一種咖啡的味道」。上課後，大家再到咖啡店時，便不再只懂得分辨fruity和nutty了。

■咖啡風味教學錄影課程

價錢：$250（不包運費），需自備手冲壺及電子磅（可加錢另購）

訂講購址：bit.ly/3sYfqcN