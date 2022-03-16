簡單自製Gin & Tonic 酒中茶香果香 味蕾漫遊世界

【明報專訊】大家宅在家太久，有時悶悶哋也想自己調杯雞尾酒飲下作happy hour，但又未必像調酒師那麼專業，不妨考慮自己調一杯Gin & Tonic（G&T），簡單易調又不會失手，而且不需要什麼調酒工具，而主角當然是Gin酒。近年流行Craft Gin，不同國家或城市也有充滿本土色彩的手工Gin酒。以下分享6款相當特色的手工Gin酒，由日本、澳洲以至香港都有，看看哪款最合你心水，又或者買晒返屋企慢慢試都得！

日本Gin酒 優雅綠茶香氣

不少香港人也好想去日本，去不成總可以喝杯帶日本特色的Gin酒止止渴。綠茶絕對是日本的代表，不如調一杯充滿綠茶香氣的G&T？推介由日本首家手工Gin酒蒸餾廠所出的Ki No Tea，來自京都，始於2014年，以日本米為基酒的原材料，分別以6個不同味道系列分開蒸餾，然後再混合在一起，調配成不同口味。此酒特別與創於明治時期至今過百年的京都宇治老茶舖一堀井七茗園跨界合作，作為主打原料，故酒中帶有優雅綠茶香。要調一杯G&T，其實很簡單，記住1份Gin酒（50ml）及2份湯力水（100ml）的比例，加上適量的冰便可。要襯托Gin酒中的綠茶香味，建議加選用青瓜味的Tonic Water（湯力水），茶香會更突出，再加片青瓜片點綴，令綠茶及青瓜的清新互相輝映。

說起沖繩，大家一定會想起沖繩苦瓜，喜歡這種苦瓜的朋友不如試試來自當地的手工Gin酒Masahiro Okinawa Gin。酒廠擁有超過130年的製作傳統蒸餾酒泡盛工藝及經驗，是一間泡盛蒸餾廠，同時亦有蒸餾Gin酒。酒廠特別揀選具有獨特風味的植物作原材料蒸餾，當中包括帶有地道特色的沖繩苦瓜、扁平橘及沖繩胡椒等，充滿當地風情，一喝便嘗到苦瓜的回甘味，相當特別。要調一杯G&T，建議加入原味湯力水，湯力水本身也有甘澀味，可以更加突出沖繩苦瓜的甘味，再加一片西柚皮作點綴，令G&T帶來多點清新的果香。

果香甜美G&T 感受澳洲充沛陽光

離開日本來到南半球的澳洲，澳洲Gin酒廠近年愈開愈多，由5、6年前只有10多間酒廠，到現已超過100間，可說百花齊放。提起澳洲，除了想到陽光充沛外，亦會想起大堡礁的珊瑚，推介有Applewood Coral Gin，酒廠自2015年成立，是Adelaide Hills其中最著名的Gin酒廠之一。此Gin酒受到大堡礁的啟發，加入了本土的花及紅果等作為原材料，酒色源自草莓自然顏色，令人聯想到珊瑚礁的顏色，部分收益亦捐於Reef Restoration Foundation作保育用途，十分有意義。此粉紅色Gin酒帶有紅莓、士多啤梨、柑橘、杜松子、香料、乾花及乾紅果等香氣。要調一杯G&T，建議加入接骨木花味湯力水，能放大更多酒的花香。再加入一片片士多啤梨，突出Gin酒原有的草莓香。

喜歡喝葡萄酒的朋友，講起代表澳洲的葡萄酒，一定會想起Shiraz紅酒。不如試試Shiraz Gin酒？推介Four Pillars Bloody Shiraz Gin，此Gin酒廠來自Melbourne的Yarra Valley，獲獎無數，更於國際著名的倫敦IWSC比賽中連續2年（2019年及2020年）獲國際年度Gin酒生產商（International Gin Producer of the Year），實力非凡。此酒以雅拉河谷西拉本土Shiraz葡萄浸泡8個星期再蒸餾，酒色帶淺紅寶石顏色。Gin酒帶Shiraz葡萄的甜香，包括紅果、紅布冧、紫花等味道，果香甜美。調G&T時，建議加入地中海湯力水，再加入一片西柚皮。這款G&T有果香之餘，西柚皮帶出點點甘澀味，Tonic Water亦帶出更多草本植物香，令整杯酒更具層次。記得Gin酒和湯力水分別是50ml和100ml（分量為1:2），再按個人喜好加適量的冰。

本地品牌 中西合璧口味

去完澳洲再回到香港，中西合璧向來是香港特點，連本地品牌Gin酒都帶有這種色彩。玩味十足的香港Gin酒品牌「福興氈」（Fok Hing Gin）致力融合中西文化精華，品牌名稱源自本地銅鑼灣街名「福興里」的變奏，始於2017年，在英國蒸餾，加入香港特色。試試2022年推出的特別版「萬壽無疆」Gin酒，感覺有點像椰汁年糕同蔗汁年糕的混合版，香氣十分甜美。帶百花蜜、白花、椰子、薑糖、拖肥、香茅、檀香及杜松子等味道，又有點像椰子糖味道，很有本土風味。酒標還以香港最古老的交通工具電車及1950年代的懷舊電車票做設計，別具香港情懷。要調一杯G&T，建議加入原味湯力水，再加入以雞尾酒竹籤穿上的黑糖蕨餅作點綴。這款G&T能帶出Gin酒原有的椰子和花香外，吃一口蕨餅再喝一口雞尾酒，更加放大椰汁年糕的味道。

另一100%本地Gin酒廠N.I.P.無名氏，始於2019年，由於想蒸餾一支特別帶中國茶色彩的特別版Gin酒，品牌與中茶愛好者唞唞（Rest Coffee Gin）合作，推出特別版「CATNIP Gin」，主要以4種原材料包括杜松子、西柚皮、生薑，以及這款Gin酒的主角「鳳凰單叢玉蘭香烏龍茶」蒸餾而成。酒標十分可愛，以貓做主題，請來香港插畫師Kathy Lam揮筆，充滿本土元素。茶香本身帶白花香氣、水蜜桃和熱帶水果的風味，以及獨特焙火韻味。此Gin酒帶優雅的茶香，配合西柚皮的甘甜、生薑的辛辣及茶香的圓潤，層次複雜。要調一杯G&T，建議加入西柚迷迭香湯力水，再加上柚子皮作點綴，帶出更多果香和草本植物香氣。這款Gin & Tonic能帶出茶香之餘，同西柚的回甘互相融合，加上草本植物的香氣與茶香十分夾，帶來更多層次。大家可在Gin酒和湯力水的1:2比例上，再嘗試不同配搭，慢慢調出更符合個人口味的G&T！

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。

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文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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