Quicknote：來自德國的Korn酒 雙重蒸餾香氣獨特

【明報專訊】Gin酒是最常見調製雞尾酒的基酒之一，如果喜歡試新，可留意最近登陸香港，來自德國的烈酒品種Korn。Korn來自德國北部，在德文中有 「穀物」 之意，這款酒是由穀物種子磨碎發酵而成。生產過程中僅允許使用黑麥、小麥、大麥、燕麥和蕎麥的穀物類型，並不允許添加食用色素、調味劑或甜味劑，而且最少要有32%酒精濃度及蒸餾2次才可稱為Korn，香醇濃郁。經雙重蒸餾後的Korn酒，香氣獨特，入口香醇不嗆喉，適合直接飲用，亦可加入不同生果、汽水作為雞尾酒，其中Memory Korn是極受歡迎的品牌之一。

品牌由高級釀酒師Friedrich Hoffmann在2018年為慶祝爺爺102歲生日而創立，寓意將記憶封入酒瓶，令每一杯酒都充滿記憶中的醉人味道。釀酒師遊歷澳洲、加拿大、美國、西班牙馬略卡島和梅諾卡島、奧地利、克羅地亞、意大利等地，學習如何利用農業和大自然釀造最佳的Korn酒。

Memory Korn在德國有多種流行飲法，包括混合啤酒成近似深水炸彈的調配，亦可與不同水果例如青檸及薑汁汽水調配成為適合女士的雞尾酒。其中推介青檸雞尾酒調法，以Memory Korn 40ml，依個人喜好加入薑汁汽水或薑汁啤酒，混入1/4個搗碎青檸。Korn酒飲法多變加上精緻的口感及味道，讓大家於疫情下仍能輕鬆在家DIY調酒。現於網上（www.synergy-wine.com）選購Memory輸入優惠碼「KORNBrand」更有抗疫9折優惠，優惠期至4月30日。

整理：張曉冬

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