燜煮家常菜可存30天 加熱後沒散爛

【明報專訊】觀塘隱世高質私房菜館「煮宮」4年前開業，「煮」理人馬師傅入行10多年，擅長中菜，2年前因疫情影響堂食生意，網上推出熟食餸包「易煮包」，於廚房烹調及包裝。餸菜包約2至4人量，包括冷盤及14款熱菜，全部真空密封包裝，可存放於冰格30天，吃前將冷凍的易煮包原包放進沸水加熱15至20分鐘。

鮑汁雞腳入味 荔芋燜鴨富麵豉香

熱菜以有汁撈飯的家常菜為主，燜煮類居多，記者試了鮑汁花生雞腳腩肉、紅酒牛尾及荔芋燜鴨3款口碑高的菜式。餸菜加熱後外觀完整，沒散開或溶爛，處理不錯。紅酒牛尾將急凍牛尾原條切件，與番茄等10多款蔬菜，以及含紅麴米等10多款香料調味燜1小時半，牛尾較坊間的多肉，帶蔬菜香甜。鮑汁花生雞腳腩肉將雞腳和五層腩燜1小時15分鐘，雞腳完整，沒有甩骨，也甚少甩皮，頂多是用筷子取出時，不慎刮甩少許雞皮，馬師傅說這是因為燜煮時用碟子壓着，令雞腳不會因為滾起而互相摩擦甩皮。芋頭鴨肉用中式麵豉醬等6種醬料將鴨肉醃過夜，蒸1小時半後再與芋頭用文火燜半小時，鴨肉帶麵豉香，芋頭粉嫩。

■煮宮

自取地址：觀塘開源道60號 駱駝漆大廈3座7樓S室

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查詢：5499 1137

網址：linktr.ee/palacekitchen

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