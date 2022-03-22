外賣樂園美食包 米奇陪開餐

【明報專訊】香港迪士尼樂園酒店因應疫情，由即日至5月28日再度推出「家倍滋味」真空美食包，合共有8款中西菜餚，由香港迪士尼樂園酒店獲獎大廚在酒店中央廚房內製作及包裝，冷凍貯存，提供外賣自取或送貨。每份美食包解凍後，於沸水加熱30分鐘便可。大部分菜均含有米奇元素，若是薯蓉等材料，加熱後容易「走樣」，要打卡的話，穩陣起見加熱前先拍照。

記者試過大部分美食包，跟酒店內晶荷軒等餐廳堂食的味道沒太大分別。中菜推介川味家常牛小排，牛小排與甘筍、西芹、洋葱等材料炒香，加指天椒乾、白胡椒粉、香葉、八角等香料與中式清湯煮約1小時半，加蒸好的米奇頭白蘿蔔，牛小排香辣冶味。特色菜推介天多尼番茄汁燴羊膝配茴香咖喱燒新薯，羊膝用鹽水醃2日後烘焗至金黃色，加天多尼汁、番茄汁等材料再燜約2小時至軟腍，然後加焗香的薯仔，羊膝肉鬆軟，醬汁開胃，適合拌飯或意粉。珍珠雞二食——燒雞胸釀黑松露及紅酒燴雞髀配香滑薯蓉，頗有特色，雞髀和雞翼用紅酒醃製約8至12小時後煎香，再燜至軟腍；雞胸肉則於皮下釀入4片黑松露菌，以低溫烹調，配含有蘑菇等材料的醬汁享用，醬汁香濃但有少許油膩。

■迪士尼樂園酒店：「家倍滋味」真空美食包

預訂日期：即日至5月28日（3天前預訂）

自取地點：香港迪士尼樂園酒店晶荷軒

送貨運費：每單由$70起

查詢：3510 6000

網址：bit.ly/3CO6Xw6

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