飲食Quicknote：與愛寵chill住歎pizza

【明報專訊】美食配美酒是一大享受，加上戶外用餐，歎上加歎！位於香港美利酒店的Cotton Tree Terrace剛開設酒店首家戶外意式薄餅餐廳Cotton Tree Pizzeria，設有48個露天座位，客人可帶着寵物chill住歎pizza！

餐廳主打那不勒斯風格pizza，餅皮中心薄而柔軟，口味多元化，包括用上來自地中海新鮮多肉的鯷魚、Taggiasca橄欖等製成的那不勒斯招牌薄餅napolitana（$248）；塗上西班牙巴利阿里群島特產Sobrasada豬肉香腸醬製成的mallorca（$238）；滿足「芝士控」、由戈貢佐拉辣芝士（Gorgonzola Piccante）等4款風味芝士融入番茄醬而成的quattro formaggi（$248）等。大部分食材均由意大利空運來港，以意大利烤爐製成，即叫即做。還可配餐廳自製的檸檬酒（Limoncello，$80）等，中和飽滯感；餐廳除設有堂食，也可外賣自取及drive-through自駕免下車取餐。

■Cotton Tree Pizzeria

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店 花園樓層 Cotton Tree Terrace

查詢：3141 8888

註：堂食設加一

整理：植蔚卿

[飲食]