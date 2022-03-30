開拓新投資模式 威士忌走進NFT市場

Metacask酒品交易平台推出一整桶約可裝600瓶的The Macallan 1991 NFT，連同畫家Trevor Jone的作品The Angel's Share（圖），最後以230萬美元（約1800萬港元）成交，比同類作品明顯溢價幾倍。（品牌官網）

46年的作品在威士忌市場絕不常見，Glenfiddich 1973 Armagnac Cask Finish在威士忌市場雖有確實投資價值，叫價18,000美元（約140,890港元）也比平常略高，但想不到會在推出數秒就全數售完。（品牌官網）

The Dalmore Decades No.4 Collection是一套4支，包括最老高達40年的Port酒桶熟成作品，25套的其中一套在去年底由BlockBar推出，要價約14萬美元（約109萬港元），也是上架不久便被秒殺。（品牌官網）

會員優先：The Dalmore 33 Pauillac Premier Grand Cru Classé Cask Finish是剛於3月底推出的新款威士忌NFT，本身所用的紅酒橡木也是業內罕見，這次數量比之前多一點，頭一批10支在今日（30日）開始僅由BlockBar會員限購，而其他NFT會在4月5日公開發售，預計於9月裝瓶。（品牌官網）

【明報專訊】NFT這個字在最近大半年愈來愈多人開始留意到，最開始可能比較多人以為這只是一些只屬網上，甚至看起來是比較無厘頭的藝術品，但隨着不少知名人物開始參與這個市場，你又會發現其實這平台似乎涵蓋了一切不同形式的創作，可以是一幅實在的畫作，可以是電影、音樂，甚至是一瓶酒。到底這新形式的投資方法和原來的威士忌投資有何分別？

NFT（Non-Fungible Token的簡稱，非同質化代幣）是什麼，相信大家隨便在網上搜尋一下就會找到很多相關的介紹，簡單來說它是一個獨特的數碼資料，確認你有某個商品或創作所有權的電子認證，所以其實除了藝術品，它也可以是任何的商品，但我也不是NFT專業人士，今天主要和大家看看，它怎樣和威士忌，或是威士忌投資扯上關係。

威士忌炒賣vs.投資

威士忌投資近年絕對不少人談論：例如會有一堆其實完全不懂行情的所謂專家，和你拿大數據說某某品牌的價格在這幾年持續上漲，但跟你介紹的原來還是一瓶18、21年的常規作品……而近年甚囂塵上的日本威士忌，的確是有着極大的升值，甚至在部分珍稀作品方面，更力壓其他國家，可是在普通飲家能接觸到的款式，仍然主要是受炒作而升溫。

反而在真正熟悉威士忌收藏家或投資者普遍認知，以下酒品始終會是一些價值較高的作品：例如不少大品牌高達40、50年以上的極限量作品，如The Macallan的Lalique系列；一些相對上推出年代久遠甚至是一整套的絕版裝瓶，好像羽生撲克牌系列和Port Ellen的Special Release；亦包括一些藏家有信心的整桶原酒，這種酒品反而不限於知名酒廠出品，因為整桶酒容量較大，價值可能比上述的任何作品都要高。這些奢侈品，比NFT還早很多年就已經流通於很多的跨國拍賣當中。威士忌這個發展已200多年的產業，如何結合新興加密貨幣為主的平台，與之產生聯繫呢？

NFT威士忌好處與局限

我不太懂藝術，所以亦不另外評論近期冒起的一堆NFT作品是否值得那個價錢，但高端威士忌的交投在過往10多年都是相當活躍，不單行業內的人士私下有所交流，而在各大拍賣行的成交價格更是有紀錄可以翻查。當然，在過往很多時候我們都是依靠拍賣行本身的專業和誠信，以及自己的經驗去判斷酒的真偽，但NFT所連帶由生產者的認證，或是有專人代為看管投資品，似乎對不太懂行情但又有興趣摻一腳的投資者來說，提供多一個選擇。

例如之前曾與數個威士忌品牌合作，剛在3月底和蘇格蘭品牌The Dalmore再推出一款33年威士忌NFT作品的酒品NFT交易平台BlockBar，他們的創辦人便曾在訪談中提到，他們的銷售方式其實是一個由酒廠連繫到顧客的直接渠道，甚至包括由酒廠親自發出的證書，你可以將酒託管在他們的特定倉庫，可以隨時提取你所買的酒，亦可經他們的平台轉售他人。但他們也明言，由於平台內暫時有關酒類的選擇並不多，短期內主要受眾都是加密市場內近年比較活躍的一批投資者，嘗試為烈酒開拓一個新的市場。

吸引另一班投資群眾

BlockBar之前跟Glenfiddich合作，推出總共限量15支、以雅文邑橡木桶二次熟成的46年作品，價格雖然高達18,000美元（約140,890港元），但在數秒內就全數售完。另一款The Dalmore Decades No.4 Collection，亦是極速地以破亞洲紀錄高價售出。這些都明顯不會是一般這類威士忌的銷售速度，證明他們的確發展到另一班投資的群眾。

但被問到會否允許其他人把烈酒在平台上上架時？BlockBar也提到平台的一項重點就是為確保真偽，所以亦只會和市場上一些大品牌的廠方直接合作。這一個保證當然是一件好事，但相對上亦加添了不少限制：無論是不是他們合作過的品牌，事實上特地要求酒廠為一個不是最近推出的酒，另發一個證明出來根本不可能，尤其是那些幾十年前裝瓶已流出市場的舊作，都只能是憑專家、拍賣行，甚至化學分析去判斷。而行業內，這些受到各種限制，因不能「確保真偽」而沒製作NFT的威士忌，雖然未達到天價，但其實佔平常威士忌二手市場的交投量超過九成半……

我不否認NFT可能對威士忌市場有一定的影響，但到真的要改變整個行業的投資模式，似乎還有很遠的道路。

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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