先利其器：調酒基本4工具 英式搖酒器易上手

【明報專訊】調酒工作室FLAIR IRON創辦人之一Ken Lam推介4款新手必備調酒工具——量杯（jigger）、搖酒器（shaker）、吧叉匙（bar spoon）及濾冰器（fine strainer）。

控制各材料分量是調酒的基本動作，而量杯則是協助調酒師量度分量的必要工具。

新手學習調酒時，搖盪法（shake）是經常使用到的調酒技巧之一，將材料與冰塊加入搖酒器中搖盪，令材料能混和在一起，並達到冷卻效果，特別適用於混和比例較重的甜酒（liqueur）與比例較輕的烈酒，以及淡忌廉、蛋白、果汁等有不同調配比例、性質較難混合的材料。而shaker主要分英式搖酒器（cobbler shaker）及美式搖酒器（boston shaker）兩大類，Ken表示英式一般較易上手，適合新手使用；而美式則需要較多技巧上的處理，亦需額外配置彈簧濾冰器使用。

吧叉匙亦是調酒新手必備工具，用作攪勻材料及試味之用，以確保各材料的分量得宜。

最後，在調酒時shake的過程中，冰塊在shaker經碰撞後會形成碎冰，如想在喝酒時獲得較好口感，可使用濾冰器，隔走碎冰或果子，入口時更幼滑。

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