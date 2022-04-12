一位難求餐廳推餸包 星級印度菜幾分鐘食得

老香櫞燜豬手——老香櫞是潮汕地區的涼果，以佛手柑製成，味道有點似八仙果。打碎後爆香用來與鮮豬手、栗子同燜2小時，豬手香濃入味，皮爽肉厚，帶甘甘甜甜的涼果味道。（單點價$280）（黃志東攝）

焦糖牛奶鬆餅——焦糖牛奶鬆餅用焗爐加熱數分鐘，再唧上特製奶油，撒上乾玫瑰花瓣及果仁碎，味道複雜，鬆餅柔軟，食到開心果、花生的芳香，味道平衡，不會太甜。（單點價$98）（黃志東攝）

香燒牛面頰——大廚用乳酪及香料將牛面頰醃好，以Tandoori式燒烤模仿印度當地街頭小販的香烤肉串。打開包裝後只要放入焗爐加熱就食得，牛肉香而不辣，蘸上綠色的香草醬，肉味濃郁，又食到克什米爾辣椒的清新。（單點價$308）（黃志東攝）

雲呢拿千層酥——為免千層酥走樣，拆件入盒。附上裱花袋及忌廉，讓客人自行組裝，就連裝飾的朱古力棒也備妥，能否還原S形唧花，就看個人手藝了。 （單點價$88）（黃志東攝）

不同菜系——瑰麗酒店旗下3間餐廳分別推出懶人煮食包：Chaat的一星米芝蓮印度菜、彤福軒的中餐及HOLT'S Café的西餐。可單點，亦可選包括前菜、主菜和甜品3道菜的套餐，價錢更抵。1人份價錢介乎$498至$598。小家庭的話，每人選1 set就可以開心share，吃到不同菜系了。（後左：布拉塔芝士及番茄沙律，單點價$240；前：舊德里奶油咖喱雞，單點價$308；後右：京葱燒遼參，單點價$380）（黃志東攝）

【明報專訊】說好的晚市堂食，如無意外還有個多星期就有望恢復。可以想像，屆時必定人山人海。著名的星級餐廳，早就被訂滿，不想和別人爭，還有一個方法，就是回家煮。城中兩家平時一位難求的一星米芝蓮食府，分別將招牌菜製成懶人餸包，由材料到伴碟裝飾，都由大廚備妥，安坐家中，已可100%還原餐廳風味。上網訂好後，趕緊開定紅酒，點上蠟燭，屋企秒變高級食府。

有沒有試過一家人商量買外賣時，一個想吃西餐，另一個想吃中菜？尖沙嘴瑰麗酒店旗下3間餐廳，剛推出幾款全新外賣懶人包，中菜、西餐、印度菜都有，包括了3店的招牌菜，可單點，亦可點1人套餐，價錢更優惠，大約500元，有齊前菜、主菜及甜品3道菜，計起來，大約是堂食的8折。

烤牛面頰富街頭風味 咖喱雞香而不辣

當中最吸引，必數剛在今年初晉升為一星米芝蓮的Chaat，平均訂位等候要1、2個月。年初餐廳推出過外賣速遞，反應不錯。早前再推懶人餸包，總廚Manav Tuli將店中3款經典菜式製成餸包，客人買回家，簡單煎一煎，焗一焗，最快數分鐘就食得。記者真人實測，香燒牛面頰和舊德里奶油咖喱雞加熱時，簡直連走廊都聞到香味。印度本土較少牛肉菜式，Manav將當地街頭常見的烤肉串稍作改良，以Tandoori燒烤將軟腍的牛面頰烤熟，肉香四射，配上克什米爾辣椒製成的沾醬，冶味得來又帶點清新椒香，中和肉膩。

至於奶油咖喱雞就更好味，這道菜是1950年代由印度德里Moti Mahal餐廳的創始人偶然研發出來，他無意中將剩餘的燒雞肉和含牛油（makhan）的番茄肉汁混合，煮出來味道令人驚喜。醬汁非常濃稠，既食到番茄的天然微酸，又有複雜的香料氣息，香而不辣，雞肉也鮮嫩。唯一要數的缺點，就是差了幾塊印度薄餅，否則就完美了﹗

印度鬆餅啖啖果仁奶油香

甜品也很特別，原來是一道傳統皇家菜，鬆餅捲住香甜的牛奶餡，外層鋪上開心果仁碎，吃時放入焗爐加熱，唧上奶油，撒點玫瑰花瓣及杏仁碎裝飾，口感香軟，果仁和奶油香氣柔和，完全沒有印度甜食的傳統死甜，適合港人口味。

潮汕涼果燜豬手 爽彈肉滑

另外亦有中餐和西餐的選擇，中菜選了兩款燜煮的菜式，只需原袋放到熱水中加熱就食得。當中以潮汕涼果老香櫞（佛手柑）來燜豬手，最為特別，豬手外皮爽彈，肉也滑，吃起來有點點甘甜，蠻有特色。另一款京葱遼參，以鮑汁扣煮70頭北海道遼參，滑溜無比，吃完兩道菜，感覺骨膠原滿滿。再來一碗25年陳皮紅豆沙湯圓作結，甘香順喉。

自己組裝千層酥 唧花考手藝

西餐方面，HOLT'S Café以布拉塔芝士及番茄沙律打頭陣，味道清新；主菜是啖啖肉的香烤走地雞胸，配黑松露燒汁，簡單美味之餘，又不會令腸胃負擔太重。最有誠意還是甜品，Rosewood的雲呢拿千層酥（Mille Feuille）向來著名，為免千層酥變腍走樣，將忌廉和酥餅分開各自真空，附上裱花袋，由客人自行「組裝」。忌廉分量可自行控制，加上朱古力捧點綴，賣相還可，令人很有成功感，也是飯後的一點小趣味。

■Rosewood at home

訂購網址：bit.ly/3jgEBld

註：提前24小時預訂，購滿$2500可免費送貨。Chaat於周二至日供應；彤福軒於周四至日供應

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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