原鍋藍龍蝦飯帶回家 細嘗主廚美味回憶

新派便當——由前菜、主菜到甜品都安排妥當，精緻前菜包括：醃漬鰤魚、蝦肉配秘魯香辣aji amarillo黃椒醬（右）；主菜是熊本和牛配焦香洋葱、日本雞蛋、拌飯素及牛肉醬（前中）。甜品則有3款：西柚薄荷慕絲（後中），日本金橘、柚子啫喱（後左）及阿根廷經典焦糖牛奶餅乾（前左）。（$888/位）（餐廳提供）

Sin Lola——以Agustin祖母的海鮮燉飯為藍本，換上頂級的北海道夢美人香米及矜貴的藍龍蝦燴煮而成，最特別是加入西班牙風乾牛肉，吃起來除了海洋的鮮味，還有淡淡的肉香。（$1488/2位）（餐廳提供）

【明報專訊】說起一位難求，不得不提中環的Andō。自從2021年獲評米芝蓮一星後，便非常火熱，日日爆場。主廚Agustin Ferrando Balbi生長於阿根廷，有意大利及西班牙血統，又到過日本學藝。遊遍半個地球，他將自己的經歷化成餐桌上一道道美食。每一道菜，都充滿故事。客人紛紛慕名到來，分享主廚的美味回憶。當中有道名菜是Agustin祖母Lola從前經常做的西班牙高湯燴飯（caldoso），Agustin加入季節海鮮，並將之做得更精緻，放到餐牌內，取名Sin Lola以紀念祖母。由於餐廳座位不多，從前想吃都得等上三數星期，最近Agustin推出外賣版，以新鮮歐芹和雪蟹熬成湯底，加入名貴的法國Brittany藍龍蝦、北海道夢美人Yumepirika香米及西班牙風乾牛肉，既有鮮味，又有肉香。原個陶瓷鍋及底座外賣回家，足夠2、3人分享，滋味滿足。

便當變5道菜fine dining

如果想一次試齊Agustin的手藝，那不如點每位$888的摩登便當。由3個設計有型的特製便當盒組成，買回家後只要移到碟上，馬上變成5道菜精緻晚餐。前菜有醃漬鰤魚、蝦肉配秘魯香辣aji amarillo黃椒醬，酸辣清爽，十分開胃。主菜是熊本和牛配焦香洋葱、日本雞蛋、拌飯素及牛肉醬，混和來吃，和牛的油香嫩滑，味道豐富。

還有3款甜品：西柚薄荷慕絲，日本金橘、柚子啫喱及阿根廷經典焦糖牛奶餅乾。由清新輕甜，吃至奶香濃糖，由淺而深，美味逐步遞升，為完美一餐畫上句號。

■Andō

訂購：www.jiaeverywhere.com

註：最低消費$300，逢周一至六，可即日預訂，於下午5:00至晚上7:00自取或送貨。外賣自取可享85折；訂購外送服務滿$800可享9折

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