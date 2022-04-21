落戶荷李活道9年 菜式變 人情不變

【明報專訊】Masa與Takuma在大阪結緣，之後二人決心往外闖，最後落戶香港荷李活道上。當時二人經驗欠奉，對本地餐飲體系與客人的飲食習慣與喜好一竅不通。Masa說：「2012年底，我們看中了這個地方（餐廳現址），有點一見鍾情的感覺。這裏前身是貨倉用的店舖，樓底高，卻沒有電力與煤氣，管道要重新鋪過，工程很大，時間花得多，費用也驚人。在日本開餐廳比香港簡單得多，幸好業主看我們兩個年輕人來港創業，對我們特別慷慨，除了調低租金，還負責安裝電力與煤氣的一半費用。那份人情味有點雪中送炭的感覺。」

「港客能吃、懂吃、捨得吃」

在香港開餐廳，必須對市場有透徹的了解。Masa說：「我們剛開業的頭3個月，除了用『門可羅雀』一詞，再找不到更貼切的形容。直到一天客人在餐廳吃過意大利麵與當時以鴨肉做的主菜後，在網上部落格撰文介紹，大家便叩門來了，一時之間我們預訂迅速爆滿。」

開業快將9年的Trattoria Queen Hollywood，一直秉承自家對日本食材與烹調意大利菜的認真與堅持。Takuma說：「這裏（香港）的客人的確是喜歡吃。他們喜歡周遊列國，對我們的家——日本，了解深入，對吃的文化有深深的體會。香港客人不光能吃，也捨得吃。對於食材與追求吃得好期望很高，造就到一群『能吃、懂吃、捨得吃』的美食家，對於廚師來說，確實是不可多得、發揮所長的機會。」

[飲食]