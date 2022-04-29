飲食Quicknote：特色糉套裝 歎盡雲南菇菌特級元貝

【明報專訊】端午將至，傳統習俗會吃糉應節，Mira Dining旗下米芝蓮推介翠亨邨推出多款特色糉子套裝！其中以「四囍臨門」端陽糉套裝最有睇頭，一次過可嘗到4款風味不一的糉。焦點落在首度推出的養生珍菌竹笙淮山糉，糯米混合藜麥增添口感，以竹笙、淮山，以及來自雲南的羊肚菌和黃耳作餡，菇香四溢，整體味道清爽，少了一般糉的膩滯。另一款特級元貝八寶裹蒸糉，選用原粒日本宗谷瑤柱、以軟嫩甘香見稱的豬二層肉、鹹蛋黃等材料製作，夠晒分量。金腿花生鹹肉糉則以上等金華火腿、上海鹹肉、花生和豬二層肉入饌，展現豬肉不同風味。黃金柑桔糉為翠亨邨原創口味鹼水糉，豆沙餡料加入酸甜的柑桔蓉即時減甜膩。糉子以真空袋包裝，原袋放進沸水翻熱即可。Mira eShop和翠亨邨分店現已發售各款糉及套裝禮券，並提供不同優惠價，詳情可瀏覽網店。●

翠亨邨端陽糉套裝

禮券發售日期：即日至5月25日

禮券兌換日期：5月20日至6月1日

兌換地點：翠亨邨尖沙嘴、中環及銅鑼灣分店

網站：bit.ly/3k2w71o

註：設電子及實體禮券，實體禮券於翠亨邨分店領取，或以掛號郵件寄出

●送翠亨邨「四囍臨門」端陽糉套裝

Mira Dining送出翠亨邨「四囍臨門」端陽糉套裝（特級元貝八寶裹蒸糉、金腿花生鹹肉糉、黃金柑桔糉及養生珍菌竹笙淮山糉各1隻）予《明報》讀者。名額13個，每人可獲套裝1份。有興趣的讀者可於5月3日（周二）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：養生珍菌竹笙淮山糉使用哪2款來自雲南的食材？

整理：陳麗斯