法國五月 「隆」漫美酒佳餚 來一趟法式周末旅行

用刀開香檳——體驗館的亮點節目是Sabrage以香檳刀開香檳的獨特體驗活動。還記得我第一次玩Sabrage是在法國，如今難於飛去法國，就在香港止止渴，一嘗以軍刀開Bollinger香檳的豪邁。（作者提供）

中西合璧——川菜配隆河丘美酒可以嗎？這個中西合璧的配搭新鮮，喜歡吃辣的朋友可以試試！灣仔的川流的6道菜晚宴配以2款隆河丘美酒，每位$968港元（另加一）。（法國商務投資署（香港辦事處）提供）

「隆」漫美食學——「法國五月美食薈」是「法國五月」旗下的美酒佳餚項目。今年已是第13屆，主題是隆河丘（Côtes du Rhône）葡萄酒，共有47 間位於香港和澳門的餐廳攜手演繹「隆」漫美食學，讓大家享受法式美酒佳餚當旅遊。（法國商務投資署（香港辦事處）提供）

【明報專訊】社交距離放寬，終於可以出外晚膳，見見朋友，格外興奮。因為回港隔離縮至7日，有些朋友已按捺不住，飛往歐美澳旅行，但還有熔斷機制令很多打工一族還未敢去旅行，恐怕玩完以後，回不到港返工。適逢 「法國五月美食薈」舉行，今年已是第13屆，主題是隆河丘（Côtes du Rhône）葡萄酒，與多間香港和澳門的餐廳攜手演繹「隆」漫美食學，就讓我們一起享受法式美酒佳餚當旅遊，呼吸一下能夠出街食飯的空氣。

「法國五月美食薈」除了餐廳活動，還有法式傳統市集，集合法國美酒、美食及雜貨，讓大家感受法式旅遊。期間限定氣泡酒體驗館「Sparkling Summer」，有多款法國香檳及世界各地氣泡酒選擇，當然亦包括隆河丘區美酒，大家可一試以香檳刀開香檳的獨特體驗，過一個「法式周末旅行」。

隆河谷酒區 法國第二大葡萄酒產區

位於法國東南部的隆河谷（Rhône Valley）酒區，是法國第二大葡萄酒出產區，分為南北兩區。北區葡萄園大多在花崗岩山坡上種植，主要以人手採收，酒產量只佔整個隆河谷的5％，但由於風土獨特，尤以Syrah葡萄酒特別出色。南區的酒產量佔隆河谷95％，受地中海氣候影響，生產簡單酒款為主，亦有較複雜的Chateauneuf du Pape（教王新堡），又名十三太堡（可以使用最多13種法定葡萄混釀的酒款）。南區紅酒以Grenache、Syrah和Mourvèdre葡萄為主，白酒以Marsanne、Roussanne和Viognier葡萄為主。

約70%的隆河谷葡萄酒均來自隆河丘Côtes du Rhône AOC，「隆河丘」亦是世上最早的葡萄種植區之一，法定產區分3級（由低至高），分別為隆河丘Côtes du Rhône AOC、 隆河丘村莊Côtes du Rhône Villages AOC（包括22個標註特定村莊的隆河丘村莊）以及17個特級村莊Côtes du Rhône Crus AOC。區內共有超過23種葡萄品種，隆河丘分別生產紅酒、白酒和粉紅葡萄酒。

由法國商務投資署香港辦事處主辦的「法國五月美食薈」（French GourMay），是「法國五月」旗下的美酒佳餚項目。今次共有47間香港和澳門餐廳攜手演繹「隆」漫美食學。想深入了解「隆」漫配搭，可以考慮位於中環都爹利街新開的高級意法餐廳A Lux，4道菜配3款隆河丘美酒，每位$1380（另加一）。餐廳揀選了在該酒區歷史悠久（酒莊始於1549年）及十分著名的Beaucastel酒莊葡萄酒配搭。如果對隆河丘美酒或隆河谷美酒不大認識，要了解這區的葡萄酒，Beaucastel是其中一個不可不試的酒莊。

13款葡萄釀造高評分美酒

首先以Beaucastel Coudoulet de Beaucastel Cotes du Rhone Blanc 2019年白酒配頭兩道菜式，包括牛肉他他、鵝肝、鵪鶉及松露和多寶魚伴椰菜花、魚子醬及香檳。此白酒果香四溢，帶白花、青蘋果、柑橘及礦物等味道。白酒的礦物及酸度配多寶魚會帶出魚更多鮮味。主菜是乳鴿、椰菜及蘿蔔，配以Beaucastel Chateauneuf du Pape 2018年紅酒。說到Chateauneuf du Pape紅酒，這酒莊是代表之一，出名以13款葡萄釀造，此年份葡萄酒獲多位國際著名酒評人相當高的評分。Robert Parker給予95分，優雅而具層次，帶黑莓、黑布冧、橡木、香料、甘草、可可豆和煙草等味道，配乳鴿絕對匹配。甜品有蘋果撻配雲呢拿及玉桂，配以Perrin Muscat de Beaumes de Venise 2018年甜酒，畫上完美句號，以味蕾游走法國。

中西合璧 川菜配隆河丘美酒

川菜配隆河丘美酒可以嗎？這個中西合璧的配搭相當新鮮，喜歡吃辣的朋友可以試試。位於灣仔的川流帶來地道川菜，將川菜馳名七味：甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹，演繹得淋漓盡致。6道菜晚宴配以兩款隆河丘美酒，每位$968港元（另加一）。頭盤5小碟，辣度由小至大都有，包括大連蜇頭伴萵筍、燈影牛肉、薑汁藤椒熗蟶肉、蒜泥黑毛豚白肉及葱花麻辣雞卷，配以Domaine de La Janasse Côtes du Rhône 2020年紅酒，充滿紅果香及甜香料，紅酒酒體偏中至厚，配辣味食物，沒有被辣味蓋過。

另一款配酒的食物是52度慢煮樟茶鴨胸，配以M. Chapoutier Belleruche Côtes du Rhône 2016年紅酒，帶黑果、烤烘、香料及烤果仁等味道，與樟茶鴨胸很夾，帶出更濃郁的鴨香。其他菜式還有醋椒胡辣羹佐熏臘肉胡椒餅、當紅沸騰星斑球、手工濃湯抄手、文殊院甜水麵及甜點沖繩黑糖糍粑和玫瑰吐司抄手。

法國傳統市集免費入場

至於「法國傳統市集」則會在5月19至22日在中環街市，以及5月26至29日在荃灣如心廣場舉行，公眾可免費入場。傳統市集是法國生活藝術的精粹，集合美酒、美食、雜貨等於一地，由法國直送，包括隆河丘葡萄酒、芝士、肉醬、果醬及鵝肝等，恍如置身法國！市集還邀請玻璃藝術家以隆河丘酒樽做裝飾品 ，如燭台 、花瓶等，支持綠色環保。

香檳刀開香檳體驗

銅鑼灣Fashion Walk亦開設Sparkling Summer體驗館，場內展出超過100款氣泡酒以供選購，包括經典的法國Champagne，來自意大利的Franciacorta、Prosecco，南非Cap Classique，西班牙Cava，澳洲、新西蘭以及日本的氣泡酒等。體驗館的亮點節目兼打卡位，必定是Sabrage以香檳刀開香檳的獨特體驗活動。還記得我第一次玩Sabrage是在法國，如今難於飛去法國，就在香港止止渴吧！技巧重點是不要緊張，手要輕柔掃上，加點運氣便可以。在體驗館內，大家可以變身成為特務007，初嘗以軍刀開Bollinger香檳的豪邁。另外亦有「法國五月美食薈」的隆河丘美酒小酒館區，可以揀選不同風格的隆河丘美酒，感受「隆」漫氣氛，遊歷法國。 Cheers!

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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