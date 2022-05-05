宮崎A5櫻花牛刁鑽登場 和尚頭 三角腩 俘虜牛迷

【明報專訊】新冠疫情肆虐超過2年，香港人無得「飛」日本之餘，晚市堂食禁令又導致很多日式放題店暫時停業。幸禁令終於放寬，坊間日本餐廳亦愈開愈多，最讓人興奮莫過於來自日本的「過江龍」。話說最近又有2間全新的過江龍餐廳登場，賣的是香港人喜歡的日式燒肉和拉麵，一間是擁有自家牧場，來自宮崎縣的燒肉放題店，另一家則是大阪的創新拉麵店。兩家店舖均標榜使用日本食材，務求「神還原」當地味道，通過尖舌重拾遊日的味道！

說到日式燒肉，大家當然會想起油花甘腴的日本和牛，當中又以A5等級最高級、昂貴。但在銅鑼灣新開的過江龍日式燒肉店——宮崎肉本舖卻打破框框，讓你由800多元起任食A5級日本和牛，實在是食肉獸的福音。

位於九州宮崎縣的宮崎肉本舖，於2015年開業，在當地薄有名氣，乃當地燒肉品牌YAKINIKU-FACTORY旗下的中價和牛燒肉放題店；最大特色是由自家的櫻花牧場供應宮崎牛（黑毛和種），質素有保證。今次來港開設首間海外分店，自然由櫻花牧場提供靚肉，同時亦有九州其他和牛及食品供應商直送日本A5級和牛及食材，融合YAKINIKU-FACTORY現時4間中、高檔燒肉店的特色，以高級半放題形式經營。全店只供應最高級的A5級黑毛和牛，當中焦點自然落在由櫻花牧場供應的宮崎A5級櫻花牛。

總店自設牧場 供應極罕部位

櫻花牛選自櫻花牧場A5等級雌性宮崎牛，雌性和牛一直被日本燒肉發燒友看高一線，原因是數量少，且肉質更柔嫩，通常只出現在高級燒肉店，能夠在港以放題形式任食，確實非常難得。宮崎肉本舖（香港店）營運總監Jack Hsu分享，品牌十分重視香港店，承諾每月供應2頭約29個月大的A5等級冰鮮雌性宮崎牛，讓港人大飽「牛」福。

香港店午市提供定食套餐，晚市則有4款半放題套餐，提供一份指定A5級和牛拼盤，連任點超過60款單品及飲品，包括日本和牛內臟（暫定5月下旬供應）、熊本縣及新潟縣產的地雞（類似我們的走地雞）、青森縣及鹿兒島縣產黑豚肉、日本直送海產及蔬菜，還有一眾特色小食、飯麵、沙律、甜品及飲品。最貴的2款半放題套餐主打A5級櫻花牛，之外2款主打九州A5級黑毛和牛。要盡情享受櫻花牛，記者推介售價最貴的宮崎A5級櫻花牛極上燒肉套餐（每人$998），拼盤有西冷扒或肉眼扒、和尚頭、牛肋肉等約8個部位。印象較深的是西冷扒，2人分量達200克，燒至五成熟，肉軟而油花甘香，可先沾鹽，後配山葵，最後蘸秘製醬汁，由淡至濃細嘗。其他肉類，每片多數有18至20克，有少許厚度，燒後仍有咬口。

5月新張優惠88折

吃畢拼盤，可無限追加牛肋肉等6款A5級櫻花牛及其他單品。小食飯麵質素頗高，大部分是放題少見的用心菜式，比如自家製九州和牛黑松露餃子、蟹味噌甲羅燒連米餅、松葉蟹肉茶漬飯等。由於餐廳是以「一頭牛」的形式購入原隻牛，可提供刁鑽部位來滿足食肉獸。若有興趣，可追加宮崎A5級櫻花牛稀有部位盛合，由廚師依當日品質決定選4款，每款各2片的不同部位牛肉，例如辣椒肉、牛柳、三角腩、牛臀肉、上後腰脊肉等，隨機供應。順帶一提，店內抽風系統強勁，記者燒了1小時以上，身上也沒有沾染上濃烈的燒肉味。

店舖即將於本月下旬帶來任食A5級和牛內臟，包括牛心、牛肝、牛百葉、牛沙瓜、丸腸及牛腸。基本上，在香港一般燒肉店難以吃到和牛內臟，還要是A5級，各位牛迷不要錯過！

■宮崎肉本舖（香港店）

地址：銅鑼灣糖街25至31號sugar+ 6樓

新張優惠：即日至5月31日凡點叫任何套餐，均可享88折優惠

查詢：3568 5330

註：設加一

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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