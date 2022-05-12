特製土窯爐鎮店 400℃烤肉鎖汁 啖啖印度滋味

巨型土窯爐——兩個近1米高的巨型土窯爐放在半開放式廚房前，以白銀圍在外層，一個主要烤薄餅；另一個則烤製肉類，客人安坐座位上，也可見到廚師烤肉的情景。（黃志東攝）

Raj Kachori——印度街頭常見的小食，不過這是巨型版，中空的炸麵粉波波內裏塞滿鷹嘴豆、薯蓉、蘋果粒、神石榴籽等多種材料，再加上特調的薄荷酸辣醬、番石榴酸辣醬及自家製乳酪，入口酸酸辣辣，又帶水果的甜香，味道複雜。（$138）（黃志東攝）

燒八爪魚——選用西班牙八爪魚，以低溫慢煮12小時後再放入土窯爐烤香，帶煙熏味，質地軟腍又不失嚼勁。吃時配合烤粟米和醃洋葱碎同食，香甜又脆口，更加冶味。（$198）（黃志東攝）

美國牛肋骨配Achari醬——經低溫慢煮的牛肋骨，先放入土窯爐烤香，再加進以番茄、洋葱煮成的Achari醬內煮，放入茴香籽、黑孜然及葫蘆巴粉等香料。牛肋肉香濃郁，醬汁酸香開胃，配搭薄餅naan或米飯同吃，最好不過。（$238）（黃志東攝）

雞肉印度香飯——乍看以為是巨型酥皮湯，侍應剪開後才發現原來是焗飯，將半熟的印度香米混和豆蔻、丁香、肉桂、番紅花等香料放在雞肉上，裹上麵糰放入焗爐。一剪開麵包，各種香料的芳香撲鼻而來，飯質乾爽，粒粒分明，值得一試。（$228）（黃志東攝）

香烤拼盤——從tandoor土窯爐新鮮燒的烤肉拼盤，熱辣辣、香噴噴，未吃已經聞到肉香，一大盤有齊：澳洲鱸魚、澳洲羊架、本地黃油雞、奶油烤芝士雞塊，非常豐富。吃時可配搭紅菜頭酸辣醬、薄荷酸辣醬及raita乳酪，提味添香，又能減去肉膩感覺。（$628）（黃志東攝）

【明報專訊】防疫措施放寬，餐廳又重新出發，久未和親友飯敘的市民，也紛紛上街覓食。想避開人潮，尋找一點新鮮感，不如試試較冷門的印度菜。中環蘇豪區大館對面，新開了一間印度餐廳，老闆特地斥資過百萬元從家鄉訂製tandoor土窯爐，製作正宗印度烤肉及薄餅，風味獨特，帶領客人味遊印度。

很多香港人精打細算，外出吃飯時，往往愛挑一些在家難以煮到的菜式。若是如此，印度菜應是一個不錯的選擇；尤其是中環雲咸街這家新店Chutney Tandoor House，開宗明義主打tandoor土窯爐燒烤，家中肯定做不到。為了保證風味正宗，店家特地從印度訂來兩個逾1米高的傳統土窯爐，卻因爐子太大，入不到電梯，結果須拆掉玻璃窗，從窗口吊上餐廳。兩個土窯爐以白銀圍在外層裝飾，放置在半開放式的廚房，是鎮店之寶。客人可以一邊用餐，一邊望住廚師以土窯爐烤製美食，而攝氏400度高溫，可瞬間將肉汁封住。兩個爐，一個專門烤薄餅素食，另一個就烤肉，素葷分家，照顧素食需要，非常細心。來一盤招牌香烤拼盤，有齊澳洲鱸魚、澳洲羊架、本地黃油雞、奶油烤芝士雞塊，全部帶焦香，加上啖啖肉，食肉獸一定喜歡。吃時可配3款特調醬汁：紅菜頭酸辣醬帶甜、薄荷酸辣醬清新、raita乳酪醬香滑，隨喜好配搭，口味多變。

芝麻麵包藏香噴噴焗飯

有時去吃印度菜都怕不懂點菜，香料名字一大堆，搞不懂。這裏的菜牌並不複雜，除了招牌燒烤，還有8款小食、7款咖喱和米飯（biryani）。4個人來的話，點1、2款小食前菜，加燒烤和1個米飯就差不多。當中，最特別的要數印度香飯。上枱時，還以為怎麼來了個西式酥皮湯，待侍應剪開後，原來芝麻麵包內裝的是焗飯。有雞肉、羊肉或素菜可選，廚師將半熟的印度香米混和豆蔻、丁香、肉桂、番紅花等香料放在肉塊上，以麵糰密封來焗。米飯乾爽得來粒粒分明，吃一口，各種香料的氣息全部融和在飯中，非常好吃。據講這種食法是當年打仗時士兵們為了省時，把米飯和肉食一同放在鍋中煮熟，廚師就在這個基礎上演變，成為眼前這個麵包香飯。

慢煮牛肋骨×薄餅 香辣開胃

喜歡印度菜的人，就是喜歡其味道夠複雜，Achari醬牛肋骨便是例子。Chutney選上美國牛肋骨，以12小時慢煮，再放入土窯爐烤香，外焦內腍；再用茴香籽、黑孜然及葫蘆巴粉等多種香料調味，連同番茄、洋葱煮成香辣帶酸的Achari醬，配即焗的黑松露芝士薄餅吃，薄餅香軟，醬汁冶味，一滴也不想浪費。

忘了說，這裏的碗碟也經過精心採購，挑選產自東印度Orissa、以Kansa金屬（類似銅和錫的混合物）製成的食器，印度人傳統上相信這種碗碟不但保溫，更有助「淨化食物」。吃飯時捧在手上，細細欣賞上面純手工打造的紋理細節，也是樂趣。

■Chutney Tandoor House

地址：中環雲咸街75至77號嘉兆商業大廈4樓

查詢：2330 0027

文：胡慧敏

編輯：王翠麗

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