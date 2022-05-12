印度熱情遇上法式優雅 焗田螺香辣誘人

法式焗田螺——法國經典的焗田螺以香茅羅勒牛油及參巴醬麵包糠炮製，未放入口已經聞到香氣。田螺加入香辣蒜頭椰子碎，提升了香味，比傳統的焗田螺更有新鮮感。（$168）（朱安妮攝）

牛油果配印度薄脆片——靈感來自印度街頭小食，鷹嘴豆蓉、神石榴籽、粟米、番茄蓉、乳酪、酸豆……還有當地人最愛的零食炸脆麵，連同牛油果蓉，吃時拌勻放在papadum脆片上，香脆可口。（$95）（朱安妮攝）

【明報專訊】如果覺得傳統印度菜重口味，想由淺入深，不如先試試位於西營盤小巷弄的「印法料理」Pondi。沒有看錯，確實是印度加法國。說的精準點，是本地食材，加法國菜的烹調基礎，用上印度香料。為何會有如此有趣的配搭？全因店中3個合伙人，1個來自印度，1個來自法國，加上1個香港人。3人都愛吃又會煮，於是一同構思出這個獨特的料理概念，集結3地飲食特色，開了這間小酒館。優雅的法國菜，與熱情火辣的印度菜能夠融合嗎？味道確實有點出乎意料。

先說說酸豆烤紅菜頭，這道常見的西式沙律，醃過的紅菜頭清清爽爽，與綿滑的芹菜蘿蔔非常夾，最妙是加上印度芝士paneer，口感與ricotta有幾分相似但較實淨，芝士奶香滿滿，再撒上一點辛香的印度香料，令整碟沙律「熱帶」起來。還有經典的法國名菜焗田螺，以香茅羅勒牛油及參巴醬麵包糠炮製，未放入口已經聞到香氣。田螺下放了香辣蒜頭椰子碎，加入異鄉味道，又提升了香氣，比傳統的焗田螺更吸引，用來配酒最好不過。

新派奶油雞 鹹香泡芙索汁一流

好吃的還有奶油雞，奶油雞是傳統印度菜，這裏棄用乳酪來醃雞，改用芫荽、豉油、蜜糖將三黃雞醃過夜，再用爐燒得香噴噴。以番茄、洋葱及5款印度香料製成酸辣醬汁燴煮，雞肉嫩滑，醬汁開胃，愈食愈想食。平素吃這類醬汁菜式多配薄餅，這裏卻可以揀法式芝士泡芙，泡芙鹹香又吸汁，好一個印度結合法國的美味。

■Pondi

地址：西環福壽里14號

查詢：6113 0195

註：逢周一休息

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