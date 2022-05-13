生酮低碳餐盒 青瓜甘筍絲當意粉

生酮甜品：生酮巴斯克蛋糕（$380/磅，後）表皮烤至焦香，芝士香蛋香濃厚。而焗生酮雜莓大黃金寶撻（$380/個，前）用椰子粉和杏仁粉炮製成質地鬆軟的生酮餅殼，加入大黃醬及雜莓果肉，頂層鋪上混合草莓粉的金寶碎，同樣香口。（酒店提供）

【明報專訊】大家身邊總會有幾個on diet的朋友，要數近年最流行的瘦身方法，非生酮飲食（Ketogenic diet，簡稱Keto）莫屬，這是一種高脂肪、適量蛋白質和低醣的飲食方法。而另一種同樣甚為流行的飲食方法就是低碳飲食（Low-carb），亦可稱作低醣飲食，即在膳食中減少吸收碳水化合物。

最近有酒店級糕餅品牌Royal Delights，加入推出一系列Keto及有營低碳膳食的行列，由帝港酒店集團區域行政糕餅總廚陳繼志（Roy）、帝京酒店行政總廚李志邦（Eddie），以及生酮飲食顧問兼著名健身教練Zoe Li共同設計餐單。

「一般飯盒有較多飯麵類，我們在設計餐單上，就算有飯、意粉，比例上也較小。例如以高纖低卡的意大利青瓜（zucchini）、膳食纖維豐富的甘筍，刨成絲代替意粉；或以忌廉芝士、巴馬臣芝士、馬蘇里拉芝士和雞蛋，製成lasagne的芝士版麵皮。」Eddie說。至於調味料以天然原材料為主，如橄欖油、喜馬拉雅山岩鹽等；亦會篩選一些低醣成分醬汁，自家調製成沙律醬、意粉汁，而非使用現成品。

至於健美人士的敵人——甜品糕餅，眾所周知需要使用大量麵粉、糖，配搭水果、朱古力等，營養成分都與生酮飲食背道而馳。Roy說：「我們會改用椰子粉、杏仁粉取代高醣的麵粉，亦會用吸水度強的奇亞籽粉（chia flour）、洋車前子粉（psyllium），有助增加飽肚感。我們選擇與白砂糖外觀相似的羅漢果糖，後者原本的甜度比前者高200多倍，生產商會將它調校至與白砂糖一樣的甜度以供使用。不過，用羅漢果糖烘焙出來的糕餅，質感較乾，所以原本的食譜也要略作調整。」●

Royal Delights專門店

地址：新蒲崗太子道東638號Mikiki 1樓137號

查詢：2865 1868或 6117 6900（WhatsApp）

帝京酒店

地址：太子道西193號帝京酒店1樓

查詢：2622 6256或 9737 2105（WhatsApp）

註：可預訂自取，或購物滿$3000可免費送遞到單一指定地址

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