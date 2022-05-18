「嵌入」山體 鏤空型格設計 酒廠非常建築吸引遊客

標誌煙囪——基本上在19世紀末的威士忌酒廠爆發潮中建立的酒廠，都採用了以建築師Charles Doig命名的煙囪（Doig Ventilator），至今仍有近三分之一酒廠使用，可算是業內最標誌的一個設計。（Tony Leung攝）

時尚感十足——數年前才擴建的The Macallan Distillery新增了10多個蒸餾器，令產量倍增，新廠房看起來時尚感十足，受不少知名品牌的青睞，像Bentley就在去年和他們合作拍了一系列的汽車廣告。（品牌提供）

打破傳統——作為泥煤味威士忌聖地的艾雷島，近年也有不少新品牌在申請興建蒸餾所，這家ili Distillery雖然還未落成，但在設計上明顯和傳統酒廠有非常大的分別，在山崗上遠眺海景的位置也相當吸引。（品牌提供）

【明報專訊】說到一家麥芽威士忌蒸餾所的樣子，大家會有怎麼樣的聯想？我相信在大部分酒友的認知中，酒廠主要還是石磚建築，加上那個像涼亭般的錐形煙囪頂，甚至在不少有關威士忌的書籍和資料當中，這已經是一個標誌的外貌logo。但隨着近十多年愈來愈多新酒廠建立，它們的設計又好像和以往固有印象有很大的分別和改變，到底這是怎麼樣的一回事？

在舊有的威士忌酒廠建築中，其實很多設計特色也是跟威士忌的生產有關：例如酒廠常見的錐形煙囪頂（Doig Ventilator），就是由著名建築師Charles Doig在1890年創造，是一個改良過的、讓發芽後烘烤的Kiln Room能更有效排煙的設計，煙囪頂的高矮大小，配合散風的速度，能夠影響（或控制）麥芽的泥煤煙熏度，故蘇格蘭百多間酒廠之中，有超過50間都採用了Doig Ventilator這設計。另外不少酒廠也有以石塊或巨磚建成的Dunnage warehouse，雖然比較矮小，卻能更容易掌控倉庫內的通風、溫度和濕度等，令酒液陳年時的變化能盡量保持平均。

但當然，這些都是超過100年的設計了，很多二戰後才誕生的酒廠其實都沒有仿效以往的設計，因為技術上的進步，以及其他設備的更新，大部分新酒廠看起來反而是一個更現代化的工廠模樣，建築上不必像最初那樣着重生產方面的功能。

發展餐飲住宿副業

今時今日有不少酒廠也提供參觀活動，但事實上不少蘇格蘭酒廠也是從1980年代尾，才開始開放遊客中心提供酒廠參觀。在威士忌於全球愈來愈流行的情况下，旅遊這部分亦是各酒廠的建築中，不得不更加重視的一個方向。就算是成名多年的一些大品牌，近年也陸續更新或擴建原有的參觀設施。根據蘇格蘭當地權威機構Scotch Whisky Association的統計，跟酒廠旅遊和參觀有關的收入，在疫情開始前的10多年更是以倍數上升，漸漸成為賣酒以外另一個備受關注的要點。

像Bowmore、Glenmorangie等酒廠，甚至在自家蒸餾廠旁發展一些餐飲或住宿方面的副業，Ardbeg酒廠附設的café還意外地成了TripAdvisor當地評價第一的餐廳。就以業內幾乎最有名的The Macallan為例，就在4年前落成的廠房設計當中，融入了不少現代化設計及綠化的元素，在將生產規模增加了近倍的同時，也令人有耳目一新的感覺。

互動介紹威士忌 客製化商品

在蘇格蘭或是其他國家新建的酒廠，不少也是走產量少而精品化的路線（甚至大部分規模也只有一對蒸餾器），在選址和設計上變得更加自由。有些會直接建在市中心如Port of Leith Distillery，另一些則依靠河畔或整個嵌入山體這類風景優美的地方，例如ili Distillery、ニセコ蒸溜所。而說到外觀，看到整個蒸餾室的落地大玻璃窗是標準配備，採光比以往舊式酒廠改進了不少，也不限於以往的三角形屋頂或工廠的模樣，圓柱形、立方體，甚至很多不規則形狀的設計都會採用。為了帶動參觀中心的人流，酒廠設施亦明顯更為豐富，更多互動化環節介紹威士忌，甚至包括餐食、雞尾酒的配搭，而親手裝瓶或是其他客製化商品等遊客相當關注的部分也是愈來愈多。

即使很多酒廠還未有自己的作品面世，但在酒類報道中看到一個又一個新品牌的消息，也明顯感受到一股全新的氣象正在來臨。希望在通關後，可以盡快見識一下這些別出心裁的酒廠建築。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：梁小玲

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