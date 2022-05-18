Quicknote：全球首個威士忌 NFT藝術品 周五上拍

拍場亮相——Gordon & MacPhail的Glen Grant 72年威士忌（上）與NFT藝術品（下）一同亮相拍賣，藝術品由漫畫家Harry Harrison創作，捕捉香港的獨特精髓。（Premier Whisky提供）

【明報專訊】在珍稀威士忌市場上，一瓶 Gordon & MacPhail 的 Glen Grant 72 年威士忌將與只此一個的NFT（非同質化代幣）藝術品及其原作，在5月20日（本周五）邦瀚斯香港拍賣會亮相，預料將刷新威士忌世界拍賣紀錄。該NFT藝術品旨在紀念這瓶威士忌入桶的年份，並向1948年的香港致敬。藝術品由漫畫家Harry Harrison創作，他多年來一直以極具話題的畫作捕捉香港的獨特精髓，這次也是Harry的作品首次被鑄造成NFT。

這款稀有的72年威士忌由本地新成立的公司Meta Malts創辦人兼Premier Whisky行政總裁Nicholas Breton精心策劃。他希望通過代幣化，讓更廣泛的對象可以接觸到優質稀有威士忌的投資領域，讓更多威士忌愛好者能夠透過不一樣的方式擁有世上最稀有的麥芽威士忌。此酒在全球最古老威士忌榜單名列前5位，而除了獲評為世上最出色的單桶威士忌外，這款佳釀更榮膺2022年度最佳蘇格蘭單一麥芽威士忌之美譽。

Gordon & MacPhail的Glen Grant 72年威士忌以手工切割的精美水晶酒瓶盛載，在正式上架前已售出200瓶，反映市場龐大需求。根據市場預測，當產量逐漸減少，在市場上銷售時每瓶價格可能會達到10萬英鎊（約96萬港元）以上。

查詢：www.premierwhisky.com

整理：張曉冬