脆卜卜炸糉 豬油豆香交纏

【明報專訊】要隨時隨地吃糉，當然可以到粥店，但若想吃炸糉，便要到佐敦渡船角的「西關老祖」小食外賣店。小店主打傳統廣式小食，招牌小食之一「炸‧黑毛豬肉糉」，概念來自負責人之一YC的童年美食——煎糉。他分享小時候回廣州探親時，碰巧在端午節期間吃到煎鹹肉糉，「隱約記得是切厚件後煎。外面香脆，入面軟糯。印象中當時舊式酒樓亦有供應」。

限定版加蛋黃 急凍外賣回家

西關老祖於2020年開業時，將特色煎糉列入菜單上，同時改良做法。一是將傳統錐形改為長方形，每件切出來大小相若，賣相更工整。二是簡化材料，只用糯米、去皮綠豆和黑毛豬腩肉，棄鹹蛋黃，盡量減輕油膩和飽滯感。三是改包糉方法，一般是以糯米包裹綠豆，煎時綠豆容易散開，故改為將糯米和綠豆混合後煠之，煎時便不會散開，一樣吃到豆香。起初店裏賣煎糉，後來發現慢煎需時，訂單一多便難以應付，靈機一觸將糉放進爐油炸，糉子更脆口，一咬發出響亮的清脆聲，而且炸爐操作較香煎簡單，故索性炸糉，成為渡船角特色的街頭小食。

YC現時平均每周做50多隻糉子，由備料至炸起約3天時間。他先將去皮綠豆和糯米浸過夜，黑毛豬腩肉用五香粉等調味醃過夜。翌日，將綠豆和糯米隔水後混合，以豬腩肉作餡。然後用繩繞5圈以上紮實材料，煠4至6小時，放涼後置冰箱一晚。最後將糉子略為解凍撕開糉葉，平均切成5至6件，放入炸爐5至8分鐘，炸成金黃色，外表像極薯餅，也像日式吉列炸物。記者即時試吃，入口脆卜卜，滲出淡淡豬油香，內軟糯兼有豆香。YC推介灑上白砂糖伴吃，可減膩，更清爽；亦可沾辣油，更冶味。順帶一提，他們於端午期間推出加入蛋黃的限定版「老祖．黑毛豬肉糉」套裝（急凍），每套$138，共有3隻，可於官網訂購。

■西關老祖

地址：佐敦文苑街18號文苑樓地下18B號舖

網址：www.saikwanlojo.com

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