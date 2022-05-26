夏日嘗「鮮」好時機 鬼馬花竹蝦飄玫瑰香

陳年女兒紅桃膠蛋白蒸鮮蝦球——將南澳龍蝦泡油後以上湯芡浸至嫩滑，伴以加入桃膠的蒸蛋白，口感細緻軟滑，隱隱帶女兒紅的酒香，相當有驚喜。（$488）（朱安妮攝）

油香辣子東星斑球——變奏版的酸菜魚，以3款不同的川椒與香料製成濃湯，再放上剛浸熟的東星斑片，味道帶辣勁，嗜辣一族不能錯過。（$588）（朱安妮攝）

金沙玫瑰醬鬼馬花竹蝦——以肉質結實彈牙的花竹蝦入饌，配上特別調配的金沙玫瑰醬，蝦肉鹹鮮中帶玫瑰花的芳香，配以口感豐富的合桃、南瓜籽、提子乾等，味道層次更加豐富。（$288/位）（朱安妮攝）

富國魚露柚子西檸元貝皇——清新開胃的前菜，北海道元貝皇略煎後，配上以泰國柚子肉做主調的醬汁，酸酸甜甜又帶魚露的鹹鮮，滋味極其美妙。（$238）（朱安妮攝）

【明報專訊】海鮮的確魅力無窮，尖沙嘴國金軒The Mira最近推出全新餐單，當中增添不少海鮮佳餚，必定滿足海鮮迷。餐廳主廚鄧浩宏（Edwin）特意蒐羅來自世界各地的海鮮，除了有近期大熱的澳洲龍蝦外，還有北海道扇貝、越南花竹蝦、菲律賓東星斑等，炮製出一道又一道充滿創意的美饌。

2L級元貝鹹鮮清甜

先端上的是前菜富國魚露柚子西檸元貝皇，Edwin用上較大隻的2L級別北海道元貝，而作為配角的柚子醬汁則相當精彩，以多汁鮮甜的泰國柚子肉配上青檸汁、柑桔汁、魚露、糖等拌勻而成，味道鹹鮮又帶清甜，與略煎香表面的元貝十分搭調，元貝有刺身的軟嫩，亦有焦香的外層，加上醬汁、沙律菜，清爽及酸甜刺激味蕾，令元貝的鮮味大大提升，解膩又開胃。

金沙玫瑰醬鬼馬花竹蝦則是一道深受女士歡迎的菜式，以越南花竹蝦入饌，「花竹蝦的肉質結實彈牙，蝦味濃，為了保留其鮮味，特別裹上蛋白漿後炸香，鎖緊肉汁增加蝦味」。Edwin特別以新鮮玫瑰花設計了一道玫瑰花醬，再加入鹹蛋黃、牛油等製成金沙醬，以為玫瑰味較霸道，會搶走蝦鮮味，入口反而鹹鮮味中帶玫瑰花芳香，相當不錯。吃時不要忘記同樣以金沙玫瑰醬炒香的合桃、南瓜籽、提子乾等，令整道菜的味道層次更加豐富。

菜單上亦有出現近期大熱的澳洲龍蝦，「今次用上南澳龍蝦，當地水質特別清澈，蝦味特別濃，肉亦較爽口，用來做中菜最好不過」。Edwin將龍蝦油泡至三成熟後，以上湯芡浸熟，讓蝦肉吸收芡汁的濃鮮味，亦讓肉質保持嫩滑的口感。龍蝦底部是加入了桃膠的蒸蛋白，口感細緻軟滑，臨奉客前，Edwin在菜式噴上15年女兒紅，利用醇厚的酒增加整道菜的味道，再加上鹹鮮味十足的魚子醬，顯出主廚的功架。

■國金軒The Mira

地址：尖沙嘴彌敦道118至130號The Mira Hong Kong 3樓

查詢：2315 5222

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