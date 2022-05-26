Quicknote：鮑魚蒟蒻糉 啖啖矜貴

【明報專訊】端午將至，又到食糉季節。今時今日大家講求健康，坊間的糉又糯米又五花腩又鹹蛋黃，似乎與健康之道相違背。不要緊！REIGN最近推出五月糉，以蒟蒻米代替部分糯米，其比例為2份糯米和1份蒟蒻米，令糖分和熱量減少30%，食物纖維則增加5.3倍，除了更有營，蒟蒻米亦獨有煙韌口感，跟糯米相似，吃起來毫無違和感。

今次品牌推出3款口味，論矜貴度必定是野生新西蘭黑金剛鮑魚松露糉，除有蛋黃、五花肉、日本瑤柱和金華火腿外，更選用新西蘭野生黑金剛鮑魚，這鮑魚在新西蘭南部接近南極的火山帶無污染海域生長，肉質彈牙，更含豐富礦物質，而且鮑魚以乾式熟成30天再慢煮，肉質軟腍濃郁，配搭來自意大利中部的黑松露醬，在飯粒之間有鮑魚的鮮甜、松露的幽香，香氣四溢。

至於甜糉則推介燕窩十勝紅豆紫薯糉（$368），選用豆味特別香濃、粒粒飽滿的北海道十勝紅豆，配上同樣香甜的日本紫薯，而糉子另配原樽即食官燕（20克），伴以糉子同吃，滋潤養顏。

■Reign Abalone

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓層Unit 18 B201舖

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整理：古月淇

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