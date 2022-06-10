悠閒周日 味遊天下 「泰」爽早午餐 海鮮配猛醬醒神

椰香石榴冰--紅色的「石榴」是用馬蹄加木薯粉煮成，外層煙韌，有點似芋圓，中間卻是爽脆馬蹄粒，口感特別，配椰汁及碎冰，消暑一流。（黃志東攝）

瑪莎曼牛肉紅咖喱--先將澳洲和牛面頰用椰奶醃好慢煮2、3小時，再以瑪莎曼咖喱醬汁燴煮入味，味道豐富，辣度相對溫和，加上牛面頰軟熟彈牙，怕辣的朋友也可以一試。（黃志東攝）

泰式青木瓜沙律--口感爽脆，集酸甜辣於一身的青木瓜沙律是增加食慾的最強武器，Kung的版本，不但加了鹹蛋，吃起來更加冶味，同時調味重手，大酸大辣，且辣得有後勁，口味夠地道。（黃志東攝）

泰式大蝦冬蔭功湯--看顏色就知夠香夠濃，用上Kung特選的辣椒膏，酸辣濃郁，又嘗到南薑、香茅、檸檬葉等香料的芳香，愛辣的朋友，一定滿足。（黃志東攝）

泰式炸鱸魚配泰國三味醬--主菜炸鱸魚外層既香且酥脆，魚肉卻保持細嫩，配上用三色椒、辣椒等調成的甜酸醬，甜而不辣，反而帶點酸，非常討好。（黃志東攝）

「泰」好味--甫坐下，侍應送上有齊波士頓龍蝦、法國Fine De Claire生蠔、青蟹及大蝦的海鮮拼盤（後右）。客人可無限量任點5款經典泰式前菜，最好當然先來清爽溫和的柚子沙律（後左）開開胃口，大廚特地加入香煎的北海道帶子，提升鮮甜美味。雞肉沙嗲串（前）用上鮮雞串成，沙嗲醬花生香滿滿，雞肉入味又細嫩，必食。（黃志東攝）

【明報專訊】香港人出名工作拼搏，好不容易等到周日放鬆一下，最好當然睡到自然醒，找家合心意的餐廳，悠閒吃一頓。餐廳最好採光良好，有日光透入，讓人神清氣爽。食物方面，不用太花巧，最好包羅泰、日、西班牙等異國元素，令人有正在旅行的快樂錯覺。還要有靚酒！美酒配佳餚，加上知己好友，幾個鐘頭在歡聲笑語中度過，才算得上真正的放假。

你有多久沒去泰國旅行？是否很掛念泰式街頭小食、串燒、冬蔭功的味道？

香港瑰麗酒店推出全新「環球美食國際早午餐」，打響頭炮正是泰式風味brunch。為了隆重其事，專誠請來曼谷瑰麗酒店副廚Chef Ketkaew（Kung）協助籌劃。Kung在幾個月前已飛抵香港，親自奔走訂購所需食材及調味料，務求還原當地風味。

甫坐下，侍應先送上海鮮拼盤。波士頓龍蝦、法國Fine De Claire生蠔、本地青蟹及泰國大蝦整齊排在滿載碎冰的盆子上，配上Kung特製兩款泰式沾醬。一紅一綠，紅色辣中帶酸，味道比較親和；綠色辣勁凌厲，與冰鎮海鮮的鮮甜，互相輝映，令人愈食愈起勁。再出場的，就是5款泰式前菜，包括柚子沙律、青木瓜沙律、雞肉沙嗲串、春卷和魚餅。都是香港人熟悉的食物，每款試試，喜歡的可以追加，全部任食，胃口細的話，光吃前菜已飽了大半。

當中2款沙律都很出色，柚子沙律用的金柚爽口清甜，配上鮮美肥大的北海道帶子，顏值和味道都升級。至於青木瓜沙律就跟地道配方，加了鹹蛋，建議撈拌來吃，酸甜鹹爽集於一身，非常冶味。魚餅則以本地魚肉加上紅辣椒及檸檬葉絲自家製成，口感彈牙，魚肉鮮味中透着點點火辣。

軟腍和牛面頰 椰香陣陣

前菜過後，就到餐湯。有辣有不辣，二選一。椰汁雞湯，濃厚醇和，椰香陣陣。如不怕辣，就不妨試試冬蔭功湯。冬蔭功湯用上Kung特別挑選的頂上香辣膏，配大蝦、鮮魷、南薑、香茅、芫荽根等，香料味十足，酸味辣味在嘴巴綻放，辣得夠鮮、夠爽。主菜五選一，最為人熟悉的炒金邊粉和肉碎煎蛋飯，實在不用多費唇舌介紹，皆鑊氣十足；至於豬肉青咖喱，則椰香撲鼻，香甜軟滑。論好吃，瑪莎曼牛肉紅咖喱很不錯，以澳洲和牛面頰製成，要先慢煮2、3小時，再以瑪莎曼咖喱醬汁燴煮入味，牛面頰鬆軟有肉香，椰味亦濃，不覺太辣，連伴菜的薯仔都粉香入味，配白飯最好不過。最後一款是炸鱸魚，香口肉嫩，與青椒煮成的甜酸醬汁非常夾，淨食也不怕油膩。

馬蹄變出「石榴」冰 蠟燭注入木香

去泰國旅行，總見到街上不同顏色的甜品，用透明膠袋盛載，當地人吃得津津有味。今次Kung就帶來其中一款椰香石榴冰。這種芋圓大小的「石榴」，是用馬蹄加木薯粉煮成，外皮彈牙煙韌，中間則是爽脆馬蹄，口感一絕。配碎冰及椰汁同吃，清香消暑。椰汁細啖下，有淡淡木香，原來Kung在煮椰汁時，以一種名為Tian Op的傳統泰式蜂蠟蠟燭熏過，這種專門用來製作甜品的食用蠟燭，可以將木頭和麝香的味道透過煙熏注入食物中，如你有機會來的話，一定要細細品味。●

Holt's Café

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓

收費：「環球美食國際早午餐」由即日至7月10日，逢周日推出，每日2場：中午12:00至下午2:00、下午2:30至4:30，成人$598/位（包一杯茶或咖啡和一杯汽酒或無酒精雞尾酒）。設加一，建議訂位

查詢：3891 8732

文：胡慧敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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