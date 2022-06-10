秘魯出「椒」 玩創和風brunch

Sakana Furai--脆口的吉列海鱸，火氣十足，配上用洋葱、番茄、粟米、芫荽、辣椒、酸柑特製而成的秘魯海鮮汁，酸微微，清新去膩，吃足一件也不覺滯。（朱安妮攝）

Pork Ribs--用辣椒、醬油、味醂和牛骨湯醃製再慢煮14小時的豬肋骨，質地香腍無渣，再一邊燒一邊掃上日系秘魯燒汁，香甜冶味。（朱安妮攝）

7款前菜--前菜共有7款，會以小食形式一同上枱。包括4款刺身、他他汁生蠔、和牛辣椒醬卷、黃辣椒吞拿青瓜卷、番茄牛油果沙律。熱食有秘魯香辣五花腩包及炭火釀雞翼。（朱安妮攝）

露台位--除了室內位置，亦有半露天的露台位，在綠色植物包圍下，很有處身熱帶resort的悠閒氛圍。（朱安妮攝）

【明報專訊】灣仔The Hari開業近年半，旗下日式餐廳Zoku首次推出周末早午餐，菜式加入秘魯元素，由調味到食材配搭，都令人有驚喜。$688一位，包前菜、主菜及甜品。雖不是任食，但菜式分量頗大。尤其前菜拼盤共有7款小食，冷熱齊備。香港人最愛的刺身、法國生蠔、和牛卷當然少不了，還有特別以秘魯amarillo黃辣椒做沾醬的吞拿魚青瓜卷，吃起來，爽脆清香，也不覺辣，多吃兩件，亦不怕造成負擔。重口味的要試五花腩包，自家製小漢堡質感有點似炸饅頭，內餡是以味醂醃過的慢煮五花腩，以及紫椰菜洋葱醬，五花腩肥美腍滑，入口化油，與爽口的紫椰菜是絕配。

五花腩漢堡肥美 慢煮豬肋骨香嫩

至於主菜，五揀一，有魚有豬有牛，選擇齊備。想吃得名貴點，也可加錢選海膽炒飯或龍蝦炒烏冬。當中豬肋骨用了秘魯日菜的獨特調味，在醬油、味醂、牛骨湯中加入了秘魯辣椒Limo，醃好後慢煮14小時，然後燒10分鐘，香噴噴，肉質香嫩，不似日菜，反而帶有熱帶的香料氣息。

最後來一盤足足有5、6款甜品的拼盤，已經飽到吃不下了。不用怕，這個brunch由中午12時開始，可以坐到黃昏5時（最後截單為3時），有足夠時間慢慢吃。●

Zoku

地址：灣仔駱克道330號The Hari 2樓

收費：逢周六、日及公眾假期中午12:00至下午5:00推出的早午餐，成人$688/位，加$300/位可任飲雞尾酒、清酒及紅白酒、生啤2小時

查詢：2129 0338