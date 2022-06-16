上環歎南意祖母的菜單 番茄焗鱸魚 蜆湯提鮮

南意風情——餐廳分上、下2層，樓下有酒吧，方便餐前小酌一杯；2樓是用餐區（圖），地方寬敞，兩邊是繪上西西里檸檬園的壁畫，充滿南意風情。（蘇智鑫攝）

意大利芝士蛋糕——Mascarpone cheese香軟柔滑，手指餅浸得恰到好處，不會過濕，層次分明，口感輕盈。以大碗盛載，分量夠大。（$98）（蘇智鑫攝）

生鰤魚片、茴香、香橙、黑橄欖——來自西西里的鰤魚切成薄片，淋上以茴香、香橙、黑橄欖製成的醬汁，酸微微，味道清爽。（$208）（蘇智鑫攝）

自家製茄子豬肉醬寬帶麵——用茄子、豬肉碎製成的醬汁，質感濃稠；配自家每日新鮮製作的寬帶麵，非常掛汁，每啖都吃到麵條的蛋香和冶味醬汁。（$178）（蘇智鑫攝）

意國番茄——餐廳食材大多從意大利入口，番茄也不例外，圖中紫黑色、綠色的為Camone番茄，多汁又帶自然酸香，用來配Burrata芝士，質感最好；外圍鮮紅的Datterino番茄果肉緊致、皮薄籽少，酸中帶甜。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】香港人對意大利菜絕不陌生，意粉薄餅都是由細食到大的美食。隨着意大利餐廳愈開愈多，由三星米芝蓮、收費過千元一位的高級食肆，到三幾百元就能吃飽一家幾口的連鎖店都有。最近上環荷李活道就開了一家新店，來自南意的大廚將家鄉菜搬到香港，橄欖油、香草、海鮮，加上大量番茄……雖然沒有花俏的外表，但味道天然踏實，加杯南意佳釀，就是一個愜意的晚上。

位於上環新開的Ramato，感覺有點似意大利人的茶餐廳，即是：cozy、熱鬧又很街坊。餐廳佔地2層，地面是酒吧，未正式入店前，有個小小的空間，開放式，設梳化位，能夠望住充滿文藝氣息的荷李活道，適合午後來小酌一杯。進入餐廳，左邊是酒櫃、吧枱，牆上是那不勒斯藝術家Elsa Jeandediu手繪的那不勒斯海岸風貌，配上昏黃燈光，溫暖質樸，令人放鬆。爬樓梯到2樓用餐區，地方寬敞雅致，最吸睛是兩邊牆壁上的西西里檸檬園彩繪，繽紛得來，又充滿鄉村情懷。

清爽生鰤魚片 橙香醒胃

餐牌只得一頁，非常簡單，沒有冷門菜式，每一道都是意大利人的家常菜。儘管菜單簡單，卻是由同集團、中環意大利fine dining餐廳Estro大廚Antimo擔任顧問，菜式都是百裏挑一。出生於南意的Antimo，把自己從小吃到大的傳統菜式囊括於7款前菜、6款意大利麵、3款燒烤、5款配菜及4款甜品之中。20來款食物，卻都是意大利祖母們最拿手的菜式，口味地道。

先上場的是西西里鰤魚，生吃的，切成薄片，淋上以茴香、香橙、黑橄欖製成的醬汁，酸酸的，帶點點清新橙香，配一圈圈爽口洋葱，令魚肉吃起來更細緻甜美，沒半點腥氣。不吃魚，可點Bruschetta番茄包，鬆脆的酸種麵包上放滿剁碎的Datterino番茄、牛至和蒜蓉，簡單又滋味。

忘了說，這裏很多食材也是由意大利入口，由海鮮到調味料，從麵粉到橄欖油，盡量保持口味正宗。好像Datterino就是一種形狀似棗子的小番茄，鮮紅帶光澤，爽甜多汁，用來配麵包最好不過。

自製肉醬寬帶麵 掛汁蛋味濃

麵食共有6款：意粉、短通粉、意大利雲吞、薯仔麵糰、闊條麵及寬帶麵，首2款是Mancini出品的乾麵條；後面4款則是每日手工製作。試了招牌番茄醬羅勒意粉，用盛產於東南部普利亞的Ramato番茄製成（Ramato亦是店名），茄味天然，酸度剛剛好，質感很有韌勁。另一款自家製茄子豬肉醬寬帶麵也好吃，麵條蛋味重，非常掛汁，每一啖都食到茄子和肉醬的濃香。

重頭戲是那不勒斯番茄香草汁焗原條鱸魚，要知道，海鮮是南意的主要食材，除了蝦蟹，鱸魚亦是當地人最愛的美食。今次挑了1.5公斤的本地新鮮貨，與番茄、香草一同焗15分鐘，為了增加鮮味，特別加入經熬製的蜆湯，焗出來，魚肉嫩滑又鮮美，吃時蘸點用羅勒、歐芹切碎製成的青醬，更是清新。

最後，吃一口意大利芝士蛋糕作結，Mascarpone cheese輕柔如絲，手指餅不會過濕影響口感，甜度亦剛剛好，分量大，配杯咖啡，美妙不過。

■Ramato

地址：上環荷李活道208號

查詢：2549 0208

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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