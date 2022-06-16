花膠鮑魚遼參 尋找最夾茗茶

以5款不同的點心配茶，到底綠茶、紅茶還是烏龍最合口味？（餐廳提供）

【明報專訊】平時吃fine dining，不論中西餐，多數都會配酒，由侍酒師根據每道菜的味道，選配最適合的餐酒，以提升食物的層次，令味道更上一層樓。可惜，不是人人會飲，對酒精敏感或易醉人士，就未必享受到箇中樂趣。最近中式fine dining餐廳Glassbelly推出全新佐茶餐單，以點心及粵菜配上不同款式的茗茶，同樣能夠達到提升美味的效果。

客人需先從綠茶（$128/位）、紅茶（$128/位）、烏龍茶（$238/位）中選出適合自己的味道，比如喜歡香草、菜蔬新鮮香氣的，可以選綠茶；喜歡花、果香的可選紅茶，令菜式味道更豐富。如果偏愛花、木、烘焙等複雜香氣，就要選多變的烏龍，清新優雅。選好茶，就可試試用來搭配不同的點心。廚師安排了由5款點心組成的拼盤，包括蝦餃、燒賣、生煎包、竹笙釀開心果、春卷，有蒸有炸，可以分別測試哪種味道與茶香最夾。

冷熱茶齊備 一嘗草本香野放水仙

主菜則有25頭花膠，配上帕爾馬火腿南瓜金湯汁，鹹甜相襯，加上細膩的茶香，令整道菜的味道都變得立體。嫌不夠喉，另可加錢試試金沙南非吉品鮑魚（$680）或原隻紅蝦釀關東遼參配腐乳紅蝦汁（$680），前者濃香，後者鮮味，看看哪款與茗茶最夾？

如果有多年飲茶經驗的話，不如直接挑選至尊umami餐單（$1880/位）。菜式用料名貴，如魚子醬、生蠔、黑松露、北海道海膽、花膠等，每道菜分別配上不同的茗茶（加$980/位），包括冰滴的蘭花香純種大紅袍、凍的梅子香普洱，亦有冷門的草本香野放水仙，冷熱齊備，來一次不一樣的品茗體驗。

■Glassbelly

地址：銅鑼灣恩平道42號亨利中心20樓

查詢：2638 4688

收費：茗茶每位$128起，點心花膠餐每位$380；另有至尊umami餐單$1880/位，佐茶另加$980/位（2位起）

[飲食]