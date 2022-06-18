香港情懷咖啡店 「士多啤梨琉璃」剔透甜美

茶撻配咖啡--鳳梨烏龍茶撻（前，$48）是自家製的素撻，台灣鳳梨分別製成果蓉餡及鋪在撻面的果乾，中間一層是軟滑的烏龍茶啫喱，鳳梨的酸甜夾着茶的甘香，與手冲巴拿馬咖啡（後，$70）的果酸風味相當融和。（黃志東攝）

香烤忌廉芝士粟米湯蛋糕--切開蛋糕，可見粒粒粟米的啫喱餡，外層綴以烤粟米片和忌廉芝士奶蓋，整體來吃，真的好像在吃固體質感的粟米濃湯，有驚喜。（$58）（黃志東攝）

阿華田撻配半融棉花糖--阿華田撻配半融棉花糖（左，$52），少許流心的阿華田餡味濃郁，伴着半融棉花糖來吃，彷彿在喝着阿華田飲品。旁邊的黑糖朱古力脆脆、風乾士多啤梨脆粒及抹茶戚風蛋糕碎，既增加美感，也更添口感；Flat White（右，$38）。（黃志東攝）

【明報專訊】香港的咖啡店何其多，有的以咖啡品質獲青睞，有的請來高手咖啡師坐鎮，有的一室IG-able格局。新開業的Creo by Brentwood則強調香港元素，從精挑細選的咖啡豆，盛載咖啡的手工陶瓷杯，擺放咖啡杯的回收再造原木桌，配搭咖啡的糕點，以至點綴這段咖啡時光的壁畫，都跟我們生活的城市有着多少聯繫。

Creo by Brentwood（下稱Creo）未必是那種見到會立刻想進去的「打卡式」咖啡店。它位於九龍灣工業區核心外圍的新商廈，路經或許會錯過，然而它是值得讓人留意的地方，不妨從拉丁語解作「創作」的店名Creo一詞去發掘。

升級再造木桌「有名有姓」

這裏樓底稍高，座位不多，不會予人侷促感。自然光透過偌大落地玻璃窗照進室內，首選窗邊的梳化椅座位，能遠眺部分東九龍海景。回看店內，最亮眼是一幅描繪了九龍灣區地標的特色牆，是本地藝術家Zoie Lam筆下外貌趣怪的Zlism星球人，穿梭於區內的零碳天地、「志明橋」、大昌行、郵輪碼頭等著名建築物。畫作用上橙、棕、藍色調，襯托木系的室內設計，添上活力氣息。

除用上木材裝飾天花板、牆身，店裏的7張原木咖啡桌，全部「有名有姓」——仔細看看年輪清晰的桌面，都刻上如「山竹、白蘭、西貢」、「海高斯、細葉榕、旺角」等；原來它們都是來自本地環保社企「香港木庫」，將城裏因發展、老化或颱風而需砍伐的樹木回收再造，就連咖啡杯墊也同出一轍。

獲獎拼配豆 甘醇帶焦糖拖肥香

這裏供應的咖啡，由本地精品炒豆商Redback Coffee每星期在本地工場炒製。店裏的espresso house blend是巴西混合埃塞俄比亞的豆子，雖然是拼配豆，亦曾於澳洲烘焙比賽中獲獎，且杯測評分超過80分；風味偏fruity，冲泡各款奶啡後，甘醇中帶焦糖、拖肥餘韻，有幾分似珍珠奶茶的感覺。至於手冲單品咖啡屬當季款式，每隔數月更替，在翳焗的初夏雨季，店裏供應fruity風味的巴拿馬豆；這款淺炒的水洗typica豆，來自盛產優質巴拿馬咖啡的Boquete地區Mama Cata莊園，喝起來帶有清新的李子、橙皮、佛手柑風味，讓味覺refresh。用來盛載奶啡的，並非一貫傳統蛋形杯，而是由本地陶瓷工作室「泥塵記」設計名為「Contour山巒」的手工陶瓷咖啡杯，杯身勾勒出高山低谷的山形輪廓，還以不同的釉藥（調配給陶瓷產品的釉色）燒製成啞面及光面兩種不同質感，故此每隻杯的樣子、質感都不盡相同。

阿華田粟米湯化蛋糕 啖啖兒時口味

與咖啡配搭的甜品同樣充滿本土情懷，糕餅廚師團隊以兒時口味為創作靈感，像是小孩子愛喝的阿華田便變成阿華田流心撻配半融棉花糖，以粟米湯為意念的香烤忌廉芝士粟米湯蛋糕，同樣是IG-able兼具內在美。另外，還有由本地發酵食物店Alive Food供應的酸種麵包，以較長的發酵時間及較小量牛油來製作，不含防腐劑、添加劑，味道天然、口感鬆脆。

喝一口不僅是咖啡，還喝到蘊藏着對這塊土地的一份情。

Creo by Brentwood

地址：九龍灣偉業街38號富臨中心1樓C2號舖

查詢：9857 0728

文：陸悅

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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