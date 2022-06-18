非一般涼茶舖 草本咖啡擦出火花

火麻仁拿鐵--滿滿芝麻、堅果香，燕麥奶味濃郁，可按個人口味加入fruity風味的espresso，沒想到會喝出甘甜。咖啡陶瓷杯由本地陶藝工作室「物器堂」製作，藍、橙、粉紅任選，記得喝光看看杯底的打氣文字。（$49，espresso加$6）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】在香港經濟起飛年代興起的涼茶舖，與今時今日的café，同樣是今昔年輕人chill out的場所。經歷時代流轉，涼茶由潮物變成功能飲品，這項國家級非物質文化遺產，落到有30多年歷史的永生堂涼茶舖第二代手上，成就一間以嶺南地區茶飲crossover西洋咖啡的「涼茶研究所」，取名South Herbal Lab 南本草。

小店選址遠離深水埗大南街的café版圖，設於新舊建築交融的荔枝角福榮街。開放式木窗台加摺窗的型格門面，沒有絲毫傳統涼茶舖的老舊風味，簡約木系室內設計更像是一家日式茶室。店內掛起筆畫透出藝術風格的「涼茶研究所」匾額，是出自本地書法家華戈的手筆；他曾為《逃學威龍》、《倩女幽魂》、《一念無明》等港產片名題字；在涼茶舖常見的葫蘆形大銅壺，則化成café的標誌。創新之餘也不忘傳統文化。

平和清甜涼茶創作 有啡無啡任揀

老闆Ray自小在舊式涼茶舖長大，卻又是咖啡愛好者。他希望將涼茶背後的草本智慧，以咖啡店那種輕鬆氛圍來呈現。涼茶有偏苦也有甘甜，未必每款也適合與咖啡糅合，他揀選了味道較平和或清甜的創作成涼茶特飲，部分可選有啡或無啡版，而且大多是冷熱皆宜。像灰黑色的火麻仁拿鐵，可謂升級草本版黑芝麻拿鐵；將火麻仁、北杏、黑芝麻及白芝麻分別炒香再磨成粉，工序較繁複，再混合燕麥奶加熱成火麻仁拿鐵，佐以一shot哥倫比亞豆拼配雲南豆的house blend espresso。另一款雞蛋花接骨木花啡湯力，是咖啡湯力配五花茶材料之一的雞蛋花茶，以及草本植物接骨木花茶，成為一杯透心涼的草本凍飲，亦可選走啡版。還有cold brew加上銀菊露成為冷萃銀菊咖啡，涼茶與咖啡兩者組合，原來有那麼多的可能。

草本智慧延伸至食物上，卻不是同源的中式，而是淡雅的和風料理。包括天然素材為主的無負擔料理，有烏冬、涼麵、三文治輕食；以及分量較豐富的養生五品料理，1道肉類主菜配5款配菜加上玉子燒及飯糰。甜品是大熱的croffle，非常緊貼飲食潮流。

South Herbal Lab 南本草

地址：荔枝角福榮街538號喜遇地下1號舖

查詢：9616 8218

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