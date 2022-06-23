東區萬呎美食廣場 AI推薦「精選清單」

香港人愛吃的壽司當然少不了，除了散點，也有到會形式（$738起）。（餐廳提供）

【明報專訊】上班族經常苦惱食晏來來去去都是公司附近的餐廳，欠新意。如果你在鰂魚涌太古坊上班的話，那就有福了，因為德宏大廈最近新開了全新美食廣場KIN Food Halls，佔地過萬呎，提供300個座位，匯集40家人氣餐廳品牌近200款食物：港、台、日、韓、泰、越、西式各適其適，連fusion菜及甜品等亦應有盡有。更有餐廳專為KIN而設的獨家菜式，比如壽喜燒漢堡、韓式人參雞湯叉燒麵、蝦籽花膠撈飯……就算天天吃，也不覺厭。

$188享55分鐘壽司放題

餐廳設有「迴轉吧」， 日間供應以可持續海鮮為材料的壽司，最便宜$188就可以吃到55分鐘迴轉壽司放題；而晚間則供應西班牙火腿、芝士等小食。下班後想happy hour的話，可以到設18種tap的酒吧，有本地手工啤酒、紅白酒、清酒及雞尾酒等，好讓大家放鬆一下。

為了方便顧客，品牌特設手機應用程式，無論是堂食還是外賣，想翻閱餐單，只需預先下載程式，都可輕易處理。更加入人工智能技術，為客人推薦「精選清單」，就好像音樂應用程式的推薦歌單，非常貼心。除了三餐，客人亦可在KINshop網站預訂到會食物和家庭雜貨食品。●

KIN Food Halls

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈2樓

網址：shop.kinfoodhalls.com

應用程式下載：www.kinfoodhalls.com

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