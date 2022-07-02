烏克蘭菜肉湯加冰 抵禦炎夏有妙法

口感一流——Holodnik（$118，左）湯底由紅菜頭高湯與酸忌廉混合而成，味道偏清甜；其粉紅色賣相在香港頗受歡迎。Okroshka（$128，右）味道以鹹、酸為主，食材散發淡淡清香，爽脆的青瓜與微甜薯仔增添口感。（黃志東攝）

【明報專訊】談到烏克蘭等東歐國家，大家想起的可能只有嚴寒天氣。其實那邊的夏天又乾又熱，溫度不時高達攝氏30、40度，隨時比香港濕熱天氣更難捱。春夏之際，烏克蘭人就會用刁草、青瓜等新鮮食材炮製凍湯抵禦炎夏。

「當天氣開始變熱，大約每年4月到9月，我們就會煮Okroshka（凍湯），代替每天飲用的羅宋湯（Borscht）。」Oksana Shevchuk是東歐菜餐廳Dacha的創辦人兼行政總廚，來自烏克蘭東北部小城蘇梅（Sumy）。Okroshka做法簡單，把夏季時令食材如青瓜、辣根、刁草、葱、雞胸肉、煮熟的薯仔與雞蛋切粒，加入用酸忌廉、礦泉水與檸檬汁調配的湯底即可。若嫌不夠冰，還可以加幾粒冰塊。

整道湯有肉有菜，營養豐富，深受當地人喜愛。舀一勺送進嘴裏，青瓜的清新爽甜尤為突出，Oksana放入大量刁草，溫和的辛香味搭配辣根為味蕾帶來衝擊；檸檬汁與酸忌廉的味道恰到好處，就像吃罷涼拌青瓜一樣令人感覺煥然一新。

除了用酸忌廉做湯，不少人還喜歡用自家麵包發酵而成的飲品Kvass代替，讓整道湯變得酸酸甜甜，天然發酵產生的氣泡亦更添清爽。

另一道紅菜頭凍湯（Holodnik），在斯拉夫語系國家特別流行。它的做法與Okroshka類似，但不放肉類，且湯底以紅菜頭高湯調配，整體味道偏甜。紅菜頭混上酸忌廉，讓湯呈現猶如樹梅般的淡粉紅色。Oksana笑說客人為它起了個花名The Pink Soup，看來Holodnik不僅味道好，更憑賣相俘獲許多香港粉絲的「少女心」。

■Dacha

地址：中環荷李活道38至40號永安樓地下

查詢：2420 3555

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