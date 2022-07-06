誰是「天使神偷」？ 威士忌離奇失竊案

有價無貨——引發文中所述Pappygate事件的傳奇波本威士忌Pappy Van Winkle，2000年開始推出時只值約70美元（約549港元），由於已經不再生產，價格一升再升甚至有價無貨，現在是約4000到5000美元（約3.1萬至3.9萬港元）的天價。（品牌官網）

貨車偷酒——相信大部分人看到路上有一架印上品牌宣傳的貨車也只是會認為他們在送貨，而不會覺得是劫匪搶來載滿贓酒失車。（品牌官網）

博物館級失竊——不單酒廠會遭賊人垂涎，收藏家同樣也會，法國最有名的威士忌零售商La Maison du Whisky，巴黎的數間分店內有不少博物館級別的威士忌作品，在2017年一單爆竊案中，便被人盜去近70萬歐元（約571萬港元）的貨物。（品牌官網）

收藏界寵兒——Glenfarclas Distillery是蘇格蘭一間以雪莉桶風格威士忌聞名的酒廠，他們的Family Cask系列向來是拍賣和收藏界別的寵兒，圖中展示櫃中失竊，涉及最高年份的小量作品，難怪20瓶加起來已是極大金額。（品牌提供）

現實中的盜酒——造假在業內似乎較多人留意，但失竊好像較少人提及。在一般飲家眼中像是天方夜譚的電影橋段，誰又會想到現實中竟然時有發生？圖為Balblair蒸餾廠的倉庫，也是Angels' Share電影中涉及盜酒的主要取景地點。（Angels' Share劇照）

【明報專訊】你知道誰偷的威士忌最多嗎？是天使。業界一直以來都把酒桶內每年自然蒸發或流失的約2%酒液戲稱為The Angels' share，單看蘇格蘭每年超過40億英鎊的出口量，想想已知是個天文數字；甚至名導演Ken Loach在2012年執導，以盜酒為題材的電影也以此為名。但現實中除了平常順手取走一兩瓶酒的普通小偷，原來還有不少讓人驚奇的大案！

先簡介一下The Angels' Share（《智取威士忌》），戲內幾個初接觸威士忌的主角不敵神秘僱主重金懸賞，想盡辦法把某批原定在酒廠拍賣的珍品偷天換日轉出來，並最終完成任務。看戲時還覺得潛入過程有點兒戲，但原來現實卻更荒誕……

潛進無防備「金庫」

先不說其他，就是美國白宮理論上守衛深森嚴，也有瓶外國使團送給美國前國務卿Mike Pompeo、價值數萬港元的日本威士忌在去年8月不翼而飛；而蘇格蘭這麼感覺鄉郊的地方更不用說，試着找一找，原來單是這半年已知遭遇盜竊的當地蒸餾廠也有數間。

像我剛開始留意的Glenfarclas，他們發現失竊後已第一時間就在社交媒體上公布，在5月某晚深夜被人偷進參觀中心撬開展示櫃，取走包括一款60年、20瓶總值超過18萬英鎊（約171萬港元）的作品；而同樣位於Speyside的Aberlour以及Highland產區的Tullibardine，也在近期發生高價酒款在廠內遇竊的事件，前者更接連在去年12月和今年1月連續兩次遇竊，雖然損失的只是數瓶酒，但也是單價極為高企的限量款式。

說真的，蘇格蘭威士忌廠的保安確實不怎麼嚴謹。即使參觀中心可能展示着品牌迄今最珍貴的老作品，但很多時候小型酒廠外就只有一道大鐵閘，沒有什麼人員留守。就連我在蘇格蘭時到上述電影的取景地Balblair酒廠參觀時，經理也承認他們是在電影拍畢後才想起要加裝閉路電視。加上不少酒廠也位於荒山野嶺，遇事時根本難以找到目擊證人，連警察趕來也要一段長時間，犯人在作案時只要謹慎一點，或是隨便蒙個面戴上手套，已經難以查到。

或許你覺得這些有獨立編號的高價酒的追查不難，偷了回來也難以在一般市場或拍賣行出手，但若是賊人只是自己想喝，或本身是受人指使偷回來喝，也不一定能找到這些酒的下落。

搶了一貨櫃烈酒

業內曾發生另一些比較瘋狂的偷盜案，並不一定是酒類單價特別突出，而是真的一次過被偷走太多的酒。像Dewar's、Glenfiddich、Jack Daniel's、Jameson這些大品牌，都發生過涉及數額巨大、同時數量異常龐大的失竊，竟然連整個貨櫃的酒都被拖走！犯人可能是裝作來送貨的速遞司機，把整批酒施施然運走；有些則是在交通中轉站或是運輸途中，被犯人找到機會把整架甚至印有品牌外觀的大貨車駕走。其中Dewar's的失竊案最令人吃驚，犯罪集團花上7分鐘撬開他們Glasgow的總部大門，並在準備送貨的區域選了數車烈酒離去。這些事件確實比剛才提到潛入酒廠行竊損失更為巨大，數量上更是非常誇張，像其中Glenfiddich在裝瓶設施附近被人偷走一貨櫃近200萬港元的威士忌，當中包括了2000箱、共2萬多瓶的12年作品，我懷疑一個城市一年內能不能消耗這麼多常規酒款……

同類案件有不少也是在幾公里外尋回空車，有時候可能抓着一個被少許報酬就協助偷車的犯人，其中較誇張是收了100英鎊（約951.6港元）便替人偷了30萬英鎊（約285萬港元）的貨，在找不回贓物的同時，當地警方大多時只能勸籲附近店舖，不要接受來源不明的大批特價貨物。更有趣的是一些獨立裝瓶品牌也曾發生類似的事，像意大利酒商Hidden Spirits在2019年也曾在運輸途中被偷去一批數百瓶剛入瓶並包裝完成的威士忌，但這類名氣不是極高、辨識度也太過明顯的單桶作品，令人很好奇犯人到手後可以怎處理？

我喝了 沒有偷？

但說到尾，最常偷酒的大盜可能還是天使，只不過天使不一定是長着翅膀的美女，很多時候只是挺着肚腩酒糟鼻、一面半醉的男人。我不是詆譭酒廠從業員，只是他們也常在寒暄中承認別廠的哪個朋友給自己試過什麼酒，或是說有次拿了支很貴的酒和朋友喝，開始時聽着也是半信半疑，反正酒業就是旨在分享，就是事實也不會太過意外。

最近Netflix片集Heist的The Bourbon King單元，就是以轟動Kentucky州、甚至全球的美國威士忌竊案Pappygate為題，由主犯Gilbert Toby Curtsinger親自複述的犯罪紀錄片。Toby原本是Buffalo Trace酒廠工作多年的員工，機緣巧合下開始幫客戶從酒廠「帶貨」、順手拿走一兩瓶珍稀威士忌；後來發展到伙同酒廠工作的朋友，偷走整箱甚至整桶威士忌轉售，愈做愈大；事件到2013年被酒廠發現報案才曝光，由於牽連甚廣，質詢調查加上懸賞，整個抓捕花了整整5年才「結案」；但最曲折離奇的是，判決後才發現報稱失竊的那批酒竟是別人所偷，Toby等人並非沒犯罪，但多年來他們的行為從未被酒廠發現或在意，此案例也只是揭示了業內不為人知的冰山一角。套用《孔乙己》讀書人竊書不算偷的邏輯，酒廠人喝酒能算偷嗎？人家最多就是笑你一會，起哄一下。但過了某個程度，就真是偷了。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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