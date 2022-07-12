米芝蓮推介濃湯麵進駐銅鑼灣 「海龍皇」變奏

【明報專訊】大圍的好湯好麵，由香港四季酒店法國餐廳 Caprice 前副主廚黎德榮（Gary）主理，主打湯麵，憑穩打穩紮的靚湯底，入選米芝蓮香港必比登推介，王牌湯麵有藍蟹肉等海鮮的海龍皇湯麵、使用烏卒卒墨魚濃湯的「黑口黑麵」等。最近小店殺入銅鑼灣Fashion Walk開設分店。新店請來藝術工作者繪畫壁畫，畫中的湯麵，海鮮配料飛彈出來，展示活力。菜單款式和價錢與大圍店相同，有齊12款湯麵，另有涼拌、小食、甜品等，惟港島新店增加一服務費。

Gary表示昔日在中環及港島區工作約30載，3年前已計劃在港島區開分店。機緣巧合下，現時進駐的商場邀請他開店，他見條件合適，即使租金貴大圍店1倍，他仍願意衝出大圍，殺入港島分一杯羹。

Gary的烹飪宗旨是必須做好食物，讓客人覺得連湯底都不能錯過，離開時帶着一臉滿足才算成功，因此縱然面對高成本，他堅持每天落足材料熬煮湯底，店內有不同的湯鍋分別熬煮雞高湯、素菇湯、海鮮湯、番茄湯及牛骨湯等，每款湯料由滿滿一鍋至煲好，最後只剩五成滿，湯味濃郁。他更堅持每碗麵要像生滾粥般逐碗煮，盛載於保溫佳的厚湯碗內，讓湯麵上桌時仍熱騰騰。

新店推出西班牙紅蝦湯麵，屬元祖店王牌海龍皇湯麵的變奏版。在幼身陽春麵鋪上蟹肉和3隻煎至約七成熟的紅蝦尾，用上紅蝦頭製成的紅蝦油，上桌時才注入滾熱的海龍皇湯，「如果太早下湯，由廚房至上桌，紅蝦會被熱湯煮至過熟，影響口感」。記者一試，發覺蝦肉和蟹肉爽嫩，紅蝦油使濃湯提升蝦香，陽春麵掛湯能力極強，妙極！不過simple is the best，好湯好麵最熱賣的其實是棉花雞湯麵，每日平均賣出100碗以上。用熬煮16小時的高湯配厚魚肚、北菇、日本地雞雞腿肉、雲腿絲，高湯濃甜，有昔日茶樓的棉花雞風味，雞嫩滑，魚肚和冬菇入味，令人忍不住將湯底一飲而盡！●

好湯好麵（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣加寧街9至11號地下B舖

查詢：2374 1138

註：另加一

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