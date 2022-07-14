2000款法國佳釀 醉翁大滿足

Artisanal Cheese Board--由5款是日精選芝士組成，配上自家焗的酸種麵包、無花果醬及法國手打牛油。由於老闆從事法國雜貨生意，店中常備十數款芝士，點此拼盤時不妨直接告訴侍應自己喜歡的口味，方便廚師配對發辦。（$248）（黃志東攝）

Pan Seared Black Pudding--用豬血製成的黑布甸，是南法鄉間美食，煎得香脆，塗上厚厚黑布冧果醬，再配醃過的辣椒同吃，入口大甜大酸，又吃到粗野的豬肉香，適合配較硬淨的紅酒。（$148）（黃志東攝）

Oven Baked Oysters（前）、Green Peas Cassolette “à la Française”、Caramelised Pearl Onion（後）老闆爸爸的焗蠔秘方，以諾曼第生蠔加點煙熏豬肉碎、忌廉和香檳焗成，蠔身細細，但蠔味濃，又帶忌廉的香滑口感（$168）。另一款青豆炒小洋葱，是法國人春夏最愛的下酒菜，為了增添鹹香鮮味，特別加入煙肉碎，完美遮掩青豆的清澀氣息，又令人吃得滿嘴油香（$98）。（黃志東攝）

Chocolate Tart Valrhona Chocolate--以70%的Valrhona朱古力製成，批底極香極鬆化，內餡是黏稠的海鹽焦糖，口味偏甜，是法國人鍾愛的濃郁口味，不怕肥的話，放馬過來！（$78）（黃志東攝）

選擇眾多--70頁的酒單中，有貴有便宜，今次老闆介紹了3款極易配搭的美酒： Vin de France Les Rouliers Domaine Henri Bonneau NV（$110/杯，左），教皇新堡老酒莊出品，屬年份混釀，味道優雅，衝擊力良好。Vin de France A Fleur de Peau Domaine Clotaire Michal 2019, Organic, Natural（$85/杯，中），由70年老樹葡萄釀製，散發香料味，與家禽最為配搭。Saint-Bris Exogyra Virgula Domaine Goisot 2015, Biodynamic（$115/杯，右），帶柑橘和鮮花的香氣，非常百搭，配芝士及焗蠔都很適合。（黃志東攝）

【明報專訊】說起有美酒有佳餚，適合把酒談天的聚腳地有蘇豪新開的Terroirs by LQV。法籍老闆Hugues Rondouin是著名法國食材雜貨供應商，不但自設零售，其紅白酒、芝士、自家製的麵包甜品亦會批發給城中米芝蓮餐廳及酒店。為了令更多人認識品牌，選址擺花街開了這家法式酒吧，精選2000款佳釀，請來侍酒師坐鎮，配合傳統的法式下酒菜，以酒會友。

比星級餐廳便宜兩三成

翻開厚達70頁的酒單，九成半是法國酒，愛酒之人來到，一定開心得兩眼發光。不止款多，價錢亦豐儉由人。有超過300款標價低於$500的入門酒，花得起的話，20多萬一瓶的奢華選擇亦可在此找到。由於都是直接與酒莊入貨，相比星級餐廳，價錢一般便宜兩三成。酒單基本上覆蓋全法產區，就連較冷門的都能找到。比如鄰近瑞士的Jura，是坊間較少提到的小眾產區，該酒區不注重工業化生產，小酒莊能夠保留手工的製酒方式，加上地勢高，釀出來的酒酸度高，酒體輕盈活潑，特別適合香港的夏天飲用。

光飲酒，太單調；少不了精彩的下酒菜。都說老闆從事法國食品批發，新鮮食材，手到拿來。餐廳常備近20款芝士，軟的硬的、淡味濃味，只要說出口味要求，自然有專人代為安排配搭。熟食方面，王牌的Croque Monsieur不能不食，烘得香脆的麵包夾住細嫩的松露火腿及帶奶香的Comte芝士，邪惡又美味。還有來自普羅旺斯的復古番茄，大大個，多汁肉厚，雪凍後切開，拌Corsican芝士製成沙律，入口冰涼，茄香清新，再飲啖清爽的白酒，有如置身南法的酒莊歎世界。●

Terroirs by LQV

地址：中環擺花街一號三樓

查詢：2550 0345

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