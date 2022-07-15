高檔超市銅鑼灣開餐廳 豆乳涮A5和牛 嫩滑「和」味

味蔵特製蒸Shabu鍋--供應3款不同肉類，圖中為山形縣產A5級和牛，以大火蒸煮4分鐘，牛肉滑嫩，墊在牛肉下的蔬菜和菌類吸盡肉汁，相當美味。 （山形縣產A5級和牛 $798，2人分量）（黃志東攝）

三陸名物蒸蠔--鐵鍋內注入高湯，放上蒸隔，再放進原殼蠔，以中細火蒸10分鐘，蠔肉吸收了高湯的清香，同時也保留了蠔本身的鮮甜。（$188 / 6隻）（黃志東攝）

【明報專訊】無論何時，日本菜對香港人總有無窮的吸引力，即使只是一個鍋物、幾片高質牛肉加新鮮蔬菜，已經俘虜不少香港人的心。銅鑼灣高級日式超市向來以優質食材作賣點，近期更進軍餐飲業，開設主打和食的日式餐廳，賣點是大部分食材均由日本直送，除了大包圍刺身、天麩羅、玉子燒、燒魚、各款料理，更有多款高質鍋物菜單，簡簡單單感受日本風味。

逛超市時，很多人都會被琳瑯滿目的熟食吸引，高檔超市city'super的熟食質素向來被睇高一線，不少人都喜歡在其food court、熟食櫃等購買熟食。今年品牌更大力擴闊其美食版圖，在銅鑼灣開設自家的新日式餐廳味蔵，主打和食。總廚擁有20多年烹調和食經驗，曾跟隨日本廚師學習。餐廳大部分食材均由日本直送，除了基本調味醬料和日本米，即使是高湯亦十分講究，只用百年高湯品牌茅乃舍出品的木魚湯、蔬菜清湯、菇湯等；而和牛則嚴選來自山形縣的A5級別山形牛，此牛肉質濕潤柔軟，霜降油花分佈平均，入口即化。至於豆腐製品及豆乳則用自家品牌博多屋出產，每日由日本職人新鮮製作，豆味格外香濃。

3款肉類5款湯底選擇

現時餐廳設有午餐、晚餐及鍋物菜單。鍋物菜單算是餐牌上較有吸引力的項目，每個鍋物配肉類、時令蔬菜及雜菌。肉類選擇有北海道產黑豚肉、美國安格斯肉眼及山形縣產A5級和牛，客人可以3選1；若你是「牛魔王」，就不能錯過A5級和牛，現時主要提供牛肩肉，並會不時轉換部位。而鍋物湯底可以在5款中選1款，分別有雞白湯、自家製番茄湯、茅乃舍的特製木魚湯和蔬菜清湯，以及博多屋豆乳鍋。記者私心推介博多屋豆乳鍋A5級和牛，先將豆乳煮滾，將和牛煠約1分鐘至七成熟，先不用沾醬汁吃，享受原味、豆乳香，以及入口即化的嫩滑口感。若想多點變化，可沾酸汁、柚子胡椒或捲葱花吃用。吃畢牛肉，將蔬菜和雜菌一次過放進鍋中，中火煮腍即關火。不過，提醒大家若要吃豆乳湯底，切忌像打邊爐般長時間開火，因為豆乳較濃稠，時間太長，湯底易煮燶。

2層鍋蒸肉菜 盡吸高湯清香

另一款鍋物是特製蒸Shabu鍋，分上下2層，上層是木蒸格連蓋，下層是鐵鍋。鐵鍋內盛載木魚湯，先燒熱鍋，大火煮滾湯後，將蒸格放在鐵鍋上，蒸熟格內的肉片及墊底的蔬菜和雜菌，讓食物多添一份高湯的清香。如果選A5級和牛的話，蒸約4分鐘，牛肉剛轉淺啡色，大約七至八成熟，香滑又入口即化。若要提升風味，可以把肉裹着蔬菜同吃，菜的爽甜即時減去肉的油膩，更滋味。

鹹香一夜干 肉厚滑溜

晚餐種類選擇豐富，包括刺身、日本「名物」料理、沙律、豆腐料理、天麩羅、玉子燒、燒魚、多種肉類料理、漬物、丼飯及烏冬等，喜愛魚生飯的必試6色彩魚生飯，由6款迷你魚生飯組合而成，每日不同，當中不乏創作魚生，拍攝當日有山葵莖漬八爪魚、自家製蝦醬拌甜蝦等，而醋飯黏糯，酸味層次豐富。另一推介是日本「名物」料理，主打當地著名食材和地方菜，較特別的是三陸名物蒸蠔，靈感源自使用鐵罐煮貝殼類和甲殼類海鮮的漁師料理，總廚改良後，以附蒸隔的鐵鍋，注入高湯，在蒸隔放上原隻連殼日本蠔，以中細火蒸10分鐘，蠔肉鮮甜，帶高湯清香。午餐則以定食為主，當中燒魚水準高，喜知次一夜干定食值得一試；一夜干即日式鹹魚，燒至金黃色，肉厚滑溜帶鹹香。酒單主攻清酒，雲集著名品牌及地方小品牌的佳釀。吃畢意猶未盡，可掃描菜單上的二維碼，瀏覽超市網店，將合心水的食材買回家！●

味蔵 by city'super

地址：銅鑼灣糖街31號sugar+ 3樓

查詢：2219 0738

開業優惠：即日至8月31日super e（於官網免費入會）及super e-gold會員享有9折優惠，加一服務費按原價計算

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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