【飲茶文化】名茶點心 創新搭配 白牡丹伴龍蝦凍 鮮爽解暑

【明報專訊】上茶樓飲茶是廣東源遠流長的飲食文化，雖然名為「飲茶」，但焦點卻往往落在點心上，對茶的要求並不高，隨便開一壺普洱、香片，飲而不知其味。香港JW萬豪酒店中菜行政總廚鄧家濠（Jayson）認為「飲食，飲食，自然以『飲』為先」，他決心傳承茶藝文化，與茶藝專家廖子芳聯手推廣茶知識，以精緻創新的點心配搭珍貴名茶，精進大眾對茶藝文化的認識。

Jayson認為飲食從來都不是單一的事，既然飲食同源，茶與點心自然可以並進前行，而中國國際茶藝會及香港茶道總會會長廖子芳一直致力推廣茶文化，兩人一拍即合，由廖子芳親選名茶，Jayson品嘗過後再設計出能突顯茶味的點心，最後經萬豪金殿點心主廚梁永斌（斌師傅）的一對巧手，打造成精緻的點心，為客人帶來3場「茶文化藝術沙龍」，在本周六（23日）、8月6及20日於萬豪金殿外庭舉行。

室外驕陽似火，廖子芳以一杯特調冷泡白牡丹welcome tea作序幕。白牡丹屬矜貴白茶，其綠葉夾着銀白色毫心，形似花朵，冲泡後綠葉托着嫩芽，宛如蓓蕾初綻，故由此得名。茶湯淡黃清澈，入口冰涼鮮爽，微微茶香帶清甜，就像喝一口冰涼Chardonnay，為炎夏即時降溫。白牡丹茶性較寒涼，適合夏日飲用。廖子芳希望這杯特調白牡丹的似茶非茶的感覺，能為品茶者帶來新鮮的現代感，「第一杯給大家新潮飲品，即是說茶是雅俗共賞之餘，也能走在時代尖端，亦可有以前的那種清雅、有內涵、脫俗的感覺」；如此清雅，Jayson和斌師傅便配上一道白牡丹龍蝦凍，精緻透明的外形，粒粒龍蝦包裹在注滿茶香的果凍之中，海鮮的鹹香更能突出鮮爽白茶的香味。

重香料酥點 放大龍井肉桂茶香味

Jayson認為，一般的wine pairing，是以酒來突顯食物的味道，但他今次恰恰相反，以點心的味道來突顯茶的特色。以獅峰龍井和特級肉桂為例，兩名師傅配上銀蘿千層酥、熏肉番茄酥及山椒辣肉角。獅峰龍井清爽降火，特級肉桂醇厚解膩，而以上3款點心皆是濃味酥脆，以五香粉、熏肉、花椒等重香料的味道襯托，來放大龍井和肉桂茶本身的香味，加強口腔的感觀體驗。

Jayson認為一般沒飲茶習慣的人，喝茶後胃部有可能不適，但吃過一些「油潤」的食物後就有類似「墊底」的作用，即使喝茶後胃部也不易感到不適。他以碧螺春及普洱茶作設計，碧螺春看似清淡，但香氣甘甜，入口柔順飽滿；普洱茶香古樸，入口醇厚，可解油膩。因此他和斌師傅設計出蟹肉千層酥、金殿羊肚菌酥、菠蘿叉燒包這些以酥點為主的點心，茶與點心相輔相成，吃下這些油分較多的食品，配上一杯清香碧螺春或醇厚普洱，便不會為腸胃帶來負擔。而且他希望在廖子芳講授茶藝文化時，這些酥點放在室溫下仍能保持味道及質素，不會因溫度而改變。

陳皮紅豆菠蘿包配罕見靚茶

除了大家熟悉的名茶，廖子芳還特選香港人較少認識的石芽垻綠茶及貴州高山古樹紅茶（廖子芳稱之為「貴州頂紅」）。惠州百年山茶石芽垻綠茶產自石芽垻，經由柴火炒茶，茶味醇厚濃郁，冲泡後清香撲鼻；野生古樹紅茶「貴州頂紅」能讓我們嘗出一種「西冷紅茶」的感覺，卻不帶一絲苦澀，兼有一種高山茶味，極為特別。Jayson笑說，他聯想到奶茶與菠蘿包的搭配，因此在點心中加入陳皮果香及紅豆，製作出全新陳皮紅豆菠蘿包，用來配搭這兩種少見的茶品。

■香港JW萬豪酒店萬豪金殿

「茶文化藝術沙龍」收費：$450/位，另加一

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

查詢：2810 8366

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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