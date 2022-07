夏日炎炎 味蕾去旅行 享受歐日美酒佳餚配對

蘇格蘭蛋配醃核桃醬——在The Baker and The Bottleman試意大利有機葡萄酒Frank Cornelissen Susucaru Rosato 2019年配蘇格蘭蛋配醃核桃醬,粉紅葡萄酒帶出更多蛋香。(黃詩詩攝)

【明報專訊】夏日炎炎,本來好想去旅行,但由於回港後還要隔離7天,真的未必有這麼多假期,不如留港消費,豪一點享受美酒佳餚配對餐單。這次帶大家環遊世界,一嘗日本創意無國界料理、德國家鄉菜、意大利夏日風味菜式和英國輕食,以味蕾遨遊世界。

維港旁享受日本清酒創意料理

日本餐廳HAKU今年5月搬至中環ifc 4樓空中花園,在這裏享受廚師發辦的美酒佳餚時,還可以欣賞落地玻璃對着的維港美景和廚師在餐廳中央舞台準備美食。行政總廚Rob Drennan的創意無國界料理叫人驚喜,以日本及本地農產時令食材加上無限創意,再配上5款清酒配搭,讓人非常滿足。廚師發辦16道菜(每位$1980),另加5款清酒(每位$980),每道菜式均相當精緻。

我尤其喜歡第一道海膽法式多士,採用味道濃郁的北海道馬糞赤海膽,配以備長炭法式多士及柚子松露醬汁,再綴以紫蘇花,多重味道在口內爆發。海膽本身很鮮甜,加上各種醬汁香氣,帶來更多層次,配上黑龍九頭龍純米酒 ,清爽帶淡淡米香,令海膽味道更提鮮。藍龍蝦配根芹菜及三文魚子中的龍蝦彈牙鮮甜,三文魚子在口中爆發為龍蝦帶上更多海洋味道,配上醸し人九平次純米大吟釀雄町Sauvage 2017年,帶水晶梨、青蘋果、白花、礦物及米香等味道,與海洋鮮味十分夾,加添清新果香。另外鹿兒島A4和牛及松露薯仔等都非常有水準,清酒配搭工整,令體驗錦上添花,甜品亦相當出色,記得留肚試。

德國「家園」演繹精緻美食美酒

下一站到「德國」,試試年初開幕、前香港麗思卡爾頓酒店的行政總廚及屢獲殊榮的名廚Peter Find掌舵的首間餐廳Heimat。德國菜向來給人的感覺都是啤酒配德國鹹豬手或者香腸,一般走大路風格。說到德國fine dining,香港好像沒有什麼選擇。記得我遊德國酒莊時,曾試過一些當地fine dining美食,所以這次試Heimat,十分期待廚師會如何重新定義德國美食,怎樣完善傳統菜餚,以fine dining形式演繹和搭配美酒?

Heimat是一個德文單詞,有「家園」的意思,描述一種熟悉、賓至如歸的感覺。我試了6道菜的嘗味餐單(每位$1280),可配搭4杯 ($480)或6杯($680)美酒配搭,或無酒精果汁4杯 ($480)。在未開始第一道菜之前,先試了自家製麵包,包括德國sourdough及多款口味的德國pretzel,熱烘烘十分香口,但提醒大家如果不是大胃王,要留肚吃嘗味餐單。

6道菜中,我尤其喜歡第一道的法國藍龍蝦、溫泉蛋配法蘭克福醬汁(搭配薯仔和烚蛋),龍蝦煮得剛剛好,鮮甜而帶蛋香及香料香氣,配以Raumland Cuvée Katharina Brut Nature Sekt 2015年德國香檳製法有氣酒,以Pinot Noir及Pinot Meunier釀造,陳釀5年出廠,帶白花、柑橘、蜜糖、熟桃、紅莓、牛油麵包及礦物等味道,其酸度及礦物味,帶出龍蝦更多鮮甜味。另一喜歡的餐酒與食物配搭,是香煎西冷牛扒配洋葱三味及德國手切意粉,配Philipp Kuhn Reserve Cabernet Franc 2017年。西冷牛扒煎得外層香脆,肉汁鎖住,加上洋葱三味,令西冷肉汁更甜美,紅酒既可減去油膩感,其土壤氣息亦能帶出更濃郁牛味。喜歡澱粉質的朋友,切勿錯過手切意粉,很有蛋香。甜品及這餐廳的特色Gummy Bear餐車亦令人驚喜,就算不好甜,亦會被它吸引吃幾款口味,回味童年回憶!

細味意大利時令食材

去不了意大利旅遊及遊酒莊,那不如試試意大利仲夏美饌配美酒之旅。位於九龍站ICC環球貿易廣場101樓的高級意大利餐廳Radical Chic,行政總廚Andrea Zamboni精心挑選當地最優質時令夏天食材和美酒,讓客人猶如置身於意大利,感受熱情夏日之美。試了嘗味菜單7道菜(每位$1580起)和6款葡萄酒(每位$980)。墨汁紅蝦配豌豆及檸檬選用西西里西南部小鎮Mazara del Vallo的鮮甜紅蝦,佐以翠綠的豌豆,有趣的是這菜式不是配意大利葡萄酒而是法國香檳Champagne Sanger Générosité Noire Blanc de Noirs Brut N.V.,提升紅蝦的鮮甜。侍酒師表示所有意大利餐廳也用意大利氣泡酒開頭,他希望「估你唔到」,以香檳給客人驚喜。

意大利Fassona生牛肉拼吞拿魚腩他他及魚子醬鮮味十足,牛肉香跟肥美吞拿魚腩鮮味,與魚子醬鹹香輝映,配Castello di Monsanto 'Fabrizio Bianchi' Chardonnay Toscana IGT 2019年意大利白酒,其果香、礦物及橡木香令鮮味昇華。另外如紅菊苣意大利飯是十分地道的意大利菜式,加入了濃濃的芝士香,配Ettore Germano Barolo Serralunga 2017年意大利紅酒,其酸度減去油膩感,其他菜式及甜品同樣不容錯過。

輕鬆游走 英式輕食葡萄酒吧

想輕鬆happy hour同時感受旅遊氣息,可試試位於灣仔利東街The Baker and The Bottleman樓上的葡萄酒吧。對呀,就是長期排長龍賣麵包那間。店內樓上空間化身成英國葡萄酒吧,感覺很chill,酒單以natural wine為主,另有20多款wine by the glass,以及多款英式小食選擇。試了一款清爽而充滿果香及礦物味的奧地利自然白酒J.Zillinger, Revolution White Solera, Weinviertel, Austria,配以Anchovy on toast with spicy tomato spread,白酒令鹹魚香氣昇華更濃郁。另外值得一試的還有英國經典美食scotch egg,十分地道!Cheers!

