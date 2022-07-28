灣仔隱世精緻法菜 六環味覺之旅 幕幕驚喜

印度烤蟹肉--8道菜嘗味菜單的菜式，參考自中式焗蟹蓋，將蟹肉、甘筍、龍蝦湯、茶辣等混合後，再放上雞皮碎，以印度香料調味而成，味道香濃又帶海鮮味。（朱安妮攝）

靈魂（Soul）--將西班牙伊比利亞黑毛豬腩簡單調味後，再慢煮12小時，醬汁以中式的五香粉調配而成，味道香濃，與豬腩件的油香格外合拍。（朱安妮攝）

鮑魚素麵--8道菜的嘗味菜單菜式，將較爽口的日本鮑魚以花雕浸足3日，切成薄片後配上素麵，素麵鋪上薄薄的柚子啫喱，加上鰹魚昆布汁，清爽又帶酒香。（朱安妮攝）

覺醒（Awakening）--經過低溫慢煮的澳洲Petuna鱒魚，包着紫菜後，再裹上薄薄的西瓜片，醬汁則加入了馬來西亞的醃青辣椒，為嫩滑的魚肉添上酸辣的冶味口感。（朱安妮攝）

【明報專訊】在世界食壇中，法國菜及意大利菜是兩個極受歡迎的菜系，前者以精緻細膩、高質素見稱，後者則重視原汁原味、專門細緻，各有捧場客。最近的新店一間接一間，當中有主打法國菜，亦有意大利菜，而且來頭不小，近期受到不少老饕追捧，成為人氣食店。

法國菜之所以吸引人，不僅因為食物本身的美味，更重要是其用料講究、賣相精緻，是一種品味上的享受。當它遇上亞洲元素，透過味道、香氣、擺盤，更變奏出充滿現代感的菜式，為味覺及視覺帶來充滿驚喜的體驗。

相信城中老饕都對法國餐廳Le Pan絕不陌生，總廚Edward Voon最近於灣仔開設全新法國餐廳AUOR。選址在寫字樓林立的商廈，當電梯門打開時，觸目所見的是簡單的黑配金店名，帶着點點隱世的神秘感。

Le Pan總廚開新店 玩創亞洲元素

入行30年的Edward來頭不小，從17歲踏入新加坡文華東方酒店的廚房開始，便立志成為廚師。接着的日子與星洲的頂級法國廚師一起工作，培養出如何欣賞法國美食的美感和精確度；隨後不斷自學，擅長將亞洲元素糅合法國美饌，其創意獲得不少老饕欣賞，2007年更獲英國《餐廳》雜誌提名為十大最具創新精神的廚師之一。

新店命名AUOR，發音像英文的hour，對Edward而言有多重意義，「AU於拉丁文解作金，而OR在法文同樣有金之意，意味着日落的黃金時刻，太陽向地平線傾斜時散發出的迷人色彩。我希望客人在品嘗每道菜時，亦有如看到日落般充滿驚喜，甚至着迷。另外，AUOR亦代表着我現在身處黃金歲月的時刻中」。

餐廳暫時只提供晚市的6道菜及8道菜嘗味菜單，主打的是以「六環」為名的6道菜菜單。「菜單設計與生命循環和時間有着關係。中國將一年分為廿四節氣，外國則分為四季，我將24與4相除，答案是6，這便是設6道菜的意念。6道菜亦各代表着大自然的變化，以及我的人生旅程。」

他設計的每一道菜均帶有亞洲元素，當中更加入自己的回憶，配合時令食材，叫人驚喜。先端上第一道菜式「覺醒」（Awakening），代表着精神上的覺醒，以及天亮的時刻。以澳洲的Petuna鱒魚為主角，用50℃慢煮20分鐘，魚肉帶着淡淡的橙調，包着紫菜後再裹上薄薄的西瓜片，紅橙黑相配的色調，配上食用花瓣點綴，賣相精緻。最特別是青綠色醬汁中加入了醃青辣椒，是馬來西亞人吃雲吞時配搭的醃菜。嫩滑的魚肉添上酸酸辣辣的味道，清爽開胃又冶味。

以大自然回憶為靈感 打破框框

Edward在新加坡成長，當地經常有暴雨，讓他着實地感受到大自然的生命力。第二道菜名為「雨」（Rain），是一道充滿質感的菜式，內裏有着中式水餃的影子，自家製餃子皮中包入紅蝦、帶子慕絲、茴香等餡料，最特別是以發酵黑豆做成的法式牛油醬汁，帶着發酵黑豆的鹹鮮；加上牛油的芳香，令本身帶鮮味的水餃味道更豐富，亦打破傳統水餃的框框，極具創意。

「色彩」（Colours）代表Edward的開心歷程，亦是大自然充滿色彩的時刻，故整道菜的顏色較為繽紛，以魚皮較鮮艷的日本金目鯛做主角，煎至外脆內嫩後，配上烤過的蟶子片和以紹興酒略煮的蔬菜。最特別是醬汁，以魚骨、叻沙葉、魚湯等熬煮最少6小時製成，無論是醬汁還是魚肉均帶濃濃的鮮甜，是一道讓人心情開朗的菜式。●

AUOR

價錢：6道菜及8道菜嘗味菜單，每位$1680及$1980

地址：灣仔告士打道88號4樓

查詢：2866 4888

註：另加一

文：古月淇

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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