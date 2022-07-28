尖沙嘴人氣意菜 方形羅馬薄餅一試難忘

番茄水牛芝士--足250克的布拉塔芝士（Burrata），切開後帶流心狀態，滑溜又香軟，簡單地配番茄及沙律菜，以及橄欖油及海鹽等調味，味道卻相當豐富。（$280）（黃志東攝）

脆皮烤豬肉卷--將豬腩及豬背肉以迷迭香、鼠尾草等醃過後，用兩段溫度焗足2小時，豬皮脆卜卜，肉質嫩滑，香口又冶味。（$240）（黃志東攝）

瑪格麗特薄餅、意式肉腸薄餅--方形羅馬薄餅，餅底柔軟輕盈，瑪格麗特薄餅（$88，上）以清新的番茄為主，味道清爽；意式肉腸薄餅（$98，下）則以肩背肉做成，配水牛芝士及開心果碎，層次豐富。（黃志東攝）

【明報專訊】論最近城中的人氣意大利餐廳，非BluHouse莫屬。開業短短個多月，已經因為難以訂位而成為話題，周末絕對一位難求，就連平日亦必須預約，確實誇張。除了因為打着香港瑰麗酒店的旗號外，亦因其價錢實惠，兼擁有無敵海濱靚景，當陽光明媚時，更添休閒舒適的氣氛。

餐廳主廚Giovanni Galeota曾於西班牙聖塞瓦斯蒂安（San Sebastián）的米芝蓮3星餐廳Restaurante Arzak、那不勒斯的米芝蓮2星餐廳Don Alfonso等工作，烹飪技巧及功力毋庸置疑。

豬面頰肉 香口冶味

眾多美食中，必試方形羅馬薄餅，餅底由Chef Galeota親自炮製，用上高筋及低筋麵粉，與水等搓勻後，再根據空氣濕度而發酵24至36小時不等，麵糰水分佔約70%，令餅底更柔軟輕盈。配料方面，必試最傳統的瑪格麗特（Margherita），用了清甜多汁的San Marzano番茄，配上水牛芝士及新鮮羅勒，簡簡單單，味道清新中帶少許辣勁，與香軟又帶點脆邊的餅底相當合拍。

在意大利餐廳怎能不吃意粉呢？盡顯簡單就是卡邦尼空心意粉，用上意大利蛋黃、意大利煙豬面頰肉、Pecorino Romano芝士等，Chef Galeota棄用普通意粉而選用掛汁度極佳的空心意粉，每口意粉都帶着濃濃的蛋香及芝士香，而煎至香脆的豬面頰肉帶着豐腴的油脂香，更有畫龍點睛之效，令整道意粉的味道更加精彩。

必吃的還有烤肉專櫃的脆皮烤豬肉卷（porchetta），屬羅馬街頭美食，主要用上豬腩及背部的肉，以迷迭香、鼠尾草、茴香、蒜頭等醃過後以繩捲好，先以230℃烤焗1小時，再以165℃多焗1小時，烤至豬皮脆卜卜，肉質仍然保持嫩滑，而伴碟的薯仔吸盡豬肉卷的肉汁，香口又冶味。

這裏的糕餅櫃中擺放了數十款色彩繽粉的糕餅及甜品，保證能叫停男士女士們的減肥計劃。先有那不勒斯的地道甜品Baba，軟綿綿的蛋糕帶冧酒甜香，配上吉士忌廉及酒浸車厘士，賣相吸引，味道出色。餐廳更設有Venchi意大利雪糕專櫃，走進去買一球雪糕，走到海濱邊走邊吃，享受陽光與維港景色，忙裏偷閒，人生美事。●

Bluhouse

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店地下

查詢：3891 8732

註：另加一

[飲食]