懷舊甜品層層心機 火焰雪山冷熱交纏good show

製作過程1. 製雪糕餡--在杯模底部及杯邊鋪上自製蛋糕切片，放進冰格，冷藏至定形。加雲呢拿、紅桑子和朱古力雪糕，每加一款口味，先要放進冰格雪硬，才可加入另一種口味，最後在杯口鋪蛋糕切片，再雪硬，蛋糕需完全包裹雪糕。 （黃志東攝）

打卡王牌--火焰焗雪山是希戈餐廳（Hugo's）多年來的王牌甜品，燃燒中的干邑緩緩淋在甜品上，藍色火焰燃起的一刻，非常IG-able。（$300，2人分量）（黃志東攝）

【明報專訊】酷熱天氣持續，自然想吃透心涼的雪糕。在香港，雪糕品牌和口味五花八門，其中有一款創意十足的懷舊雪糕甜品——火焰雪山（Baked Alaska），你試過未？單看名字，就讓人覺得矛盾，明明是雪山，怎麼再加上火焰？其實它源於19世紀，是一種覆蓋蛋白霜、蛋糕加雪糕的甜品，最吸引人的是，侍應在客人面前即席將干邑白蘭地加熱，再淋在冰凍甜品上，在蛋白霜上燃起藍色火焰，非常IG-able，入口外暖內凍，帶來獨特口感！

Baked Alaska或Bombe Alaska，泛指一種覆蓋蛋白霜的雪糕蛋糕甜品。早期只放進焗爐焗成帶焦糖色便可，近代的餐廳侍應則多在客人面前以火槍炙燒表面，營造「雪山上的火焰」，令甜品更受歡迎，在美國家喻戶曉，甚至把每年2月1日定為National Baked Alaska Day。

早期放焗爐 非即席炙燒

追溯歷史，美國在1850年代已出現用蛋白霜包裹食材的甜點技術。至1867年，美國從俄羅斯買下阿拉斯加，當時紐約著名餐廳Delmonico's推出一款名為Alaska Florida的烘焗雪糕甜品，有人認為是Baked Alaska的原型，至1896年The Original Fannie Farmer 1896 Cookbook一書才正式出現Baked Alaska。19世紀末至今，大部分外國食譜的Baked Alaska都只需放進焗爐便成，為何後來會在甜品上添上熊熊火光呢？

其中一個說法是，在高級西餐廳中，資深領班或經理會推着服務車到客人桌邊，即席烹調和表演（showmanship）；其中一項是火焰（flambé），主要將干邑白蘭地或白蘭地酒加熱燃燒，瞬間出現藍色火焰，帶來視覺娛樂效果。適合加火焰的甜品包括Baked Alaska、Crêpes Suzette等。1960年代香港的高級餐廳亦供應Baked Alaska，也有火焰環節，因此甜品又普遍稱為火焰雪山或火焰焗雪山。

在香港要吃傳統的火焰雪山，自然要向在1960年代的高級西餐廳埋手，希戈餐廳（Hugo's）便是其一。餐廳在1969年於前香港凱悅酒店開業，直到酒店拆卸並遷移至尖沙嘴河內道現址，甜品菜單上都一直有「火焰焗雪山」。

老牌餐廳王牌甜品 製作花半天

香港尖沙嘴凱悅酒店餅房主廚劉永全，於1992年加入凱悅集團。他回想：「以前火焰焗雪山多數在扒房、高級餐廳供應，有較高消費能力的人才能享用，是一種很高檔甜品。而且有火、當show睇，特別吸引人在紀念日、生日、節日或慶祝時吃！」他說多年來做法只稍稍微調，例如早期會烘焗雪山，後來改用火槍炙燒；蛋白霜因應現代人口味減甜；雪糕由2款加至3款，現有紅色的紅桑子、白色的雲呢拿和啡色的朱古力3色雪糕。

劉師傅簡介其火焰焗雪山的做法，「雪糕用蛋糕包着，表面再抹蛋白霜，最後將酒點火淋在雪山上。加蛋糕目的是保護雪糕，在加熱時不會融掉」。說得簡單，但工序花足半天。蛋糕焗好後切成薄片，鋪在半圓形或杯形模具，放進冰格冷藏至定形。他們多數使用海綿蛋糕，而內裏的雪糕則決定整個火焰焗雪山的味道，餐廳寧願花時間手工製作，非常講究用料。例如雲呢拿雪糕要用5支雲呢拿籽，肉眼也顯而易見雪糕上滿佈的雲呢拿籽，有粒粒咬感。紅桑子的使用分量多，佔比三分之一以上，味道濃郁如鮮榨紅桑子果汁般，朱古力雪糕則用上法國Valrhona 64%朱古力，苦味和甜味平衡得宜。雪糕逐層鋪好再冷藏，要做好3色雪糕連蛋糕餡，起碼3至4小時。

蛋糕護3色雪糕 白蘭地燃蛋白霜

面層的蛋白霜採用法式打法，即只用蛋白和砂糖兩種材料，打發出來的質地較光滑和挺身。劉師傅說：「不會抹很厚做山形，反而抹成薄薄一層，比較好吃。」抹勻蛋白霜後，用火槍將表面燒至六成焦香，放進冰格冷藏一會來凝固蛋白霜，口感較順滑和實在，炙燒後口感介乎棉花糖與雪糕之間。

至於燃點火焰的酒，他們會使用干邑或白蘭地酒。上桌前，員工把甜品放在服務車上，將酒倒進酒勺，用明火燃燒至冒起火焰，將燃燒中的酒緩緩淋在蛋白霜，燃燒約5秒，燒至表面焦香，便可切開享用。微暖的蛋白霜，冰凍的雪糕，冷熱交融的口感，加上滲入酒的蛋糕，酒味剛好，提升香味。

說到這裏，你也發現工序繁多了吧！而客人最期待的火焰「表演」也屬人力成本之一，現時不少餐廳均嫌麻煩、成本高，故愈來愈少供應，只剩下少數老牌餐廳、甜品店才有機會吃得到。●

希戈餐廳（Hugo's）

地址：尖沙嘴河內道18號香港尖沙嘴凱悅酒店大堂樓層

查詢：3721 7733

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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