after taste淡淡花果香 百變冷泡茶一喝透心涼

冰滴萃取——冰滴萃取機是透過頂層冰塊融化，冰水往下滴，經過中層的冰塊及桂花，再透過中層冰塊的融化，以長時間萃取桂花水，製作新品桂花菊花冰糖雪燕。（黃志東攝）

樽裝冷泡茶——近年，不少本地品牌推出樽裝冷泡茶，如Sage（左起，各大阿布泰分店等有售，$18/支）、花果飄零（花果飄零店及部分阿布泰分店有售，$42/支）、品穀（品穀3間分店有售，$20/支）等，都是消暑選擇！（黃志東攝）

【明報專訊】熱浪停不了，天文台在過去連續十多天發出酷熱天氣警告，走在街上，暑熱難當，此時此刻，最想喝一杯凍飲解渴消暑。但一般汽水、樽裝果汁等加入糖分，對身體帶來負擔。近年，不少品牌開拓冷泡茶巿場，無論是大型飲品品牌，又或是街上茶飲店，甚至麵包舖，都製作標榜少糖或無添加成分的冷泡茶，爭奪冷泡茶巿場。

以往喝茶，多選熱泡，但近年愈來愈多人愛喝冷泡茶，尤其暑熱當前，呷一口清涼入心的冷泡茶，感覺能立時降溫。「冷泡茶是用凍飲方法，以經過煲滾的室溫水將茶葉浸泡，放進雪櫃一般冷藏約6至8小時，讓茶葉在長時間浸泡下，慢慢釋放茶味，與熱泡茶透過熱力把茶葉味道即時釋出不同。」中國國際茶藝會及香港茶道總會會長廖子芳說。

冲泡時間水溫講究

什麼茶葉適合製作冷泡茶？廖子芳認為選擇飄香類茶葉，未經發酵或發酵程度較低的茶葉，或以果香味為主的茶葉，冷泡效果更佳。茉莉花茶、清香鐵觀音、白茶、貴州紅茶等均適合冷泡，浸泡出來的茶口感清新，有鮮、爽、清的感覺。

至於普洱、岩茶、水仙等味道較濃的茶葉，用於製作冷泡茶時，則較難控制其品質。「因為味道較濃的茶葉如普洱內的物質極為複雜，岩茶就更複雜；茶葉的複雜令它們（熱飲）的after taste回甘味更突出，深受大家愛戴。但經冷泡後，回甘味較容易轉為輕微的苦澀味，特別是岩茶，何必呢？」廖子芳又指味道較濃的茶葉，熱飲的味道發揮往往較醇厚。

好的冷泡茶，在茶葉選擇上固然重要，但冲泡時的水溫、時間、水質、茶葉分量等，泡前亦需長時間研究和反覆嘗試，並非如大家以為只用冷水長時間泡茶便成事。她認為：「當調節到合適的茶味時，便要拿走茶包，如將茶包繼續浸泡水中，茶湯顏色及味道會有增長，未必達至清甜清香的效果。」

若以樽裝茶來說，無論有沒有茶包，廖子芳均不建議在開啟樽裝茶後放置雪櫃超過24小時；如不存放雪櫃內，應在6小時內飲完。玻璃瓶裝的冷泡茶相較膠瓶的密封程度高，能在開封前更好地保護瓶中茶，減低因接觸空氣而氧化，令茶色變深、減低清甜味道的風險，較能保住茶味。

至於何謂好的冷泡茶？「味道與熱泡茶接近，after taste能嘗到淡淡茶香，甚至花果味，亦無任何添加劑及色素，對我來說，便是好的冷泡茶。」廖子芳說。

採本地白蘭花冲製烏龍

近年，不少本地茶飲品牌都推出冷泡茶，於2020年創立的Sage便是其中之一。品牌創辦人鄧小姐自小受爸爸薰陶，經常與家人品茶，特別鍾情烏龍茶，故品牌推出的8款冷泡茶全屬烏龍茶。茶葉均取自台灣茶莊，以180℃至230℃人手炒製，經炒製的原片茶葉放入茶袋，按各自適合的時間，以不同水溫冷泡8至12小時製成。由於各款茶葉烘焙深淺程度不一，濃淡程度也各有不同，口味較清香的有桂花烏龍，濃香則有高山油切烏龍。曾到內地、台灣茶園學藝，她嘗試以品茶的標準來製作冷泡茶，希望做出能釋出真茶味的茶飲。

8款冷泡茶裏，新推出的白蘭花烏龍就選用香港種植的白蘭花來製作，味道帶清香淡雅。而阿里山金萱烏龍則屬推介之選，清爽茶香中帶少許奶香及淡淡花香，風味獨特。品牌亦於去年推出3款有氣冷泡茶：蘋果桂花烏龍、日本蜜桃紅茶及白桃烏龍，以冷泡技術加入微碳酸，為客人帶來新的茶飲體驗。

另一近年甚受歡迎的冷泡茶，竟由烘焙店「品穀」（Big Grains）出品。以無添加麵包及甜品為人熟悉的品穀，於2015年創店，並於2020年開始推出冷泡茶，現有鐵觀音、白牡丹、獅峰龍井及伯爵茶4款口味，店主之一的Andrew表示，冷泡茶在前年於各大分店售賣，荃灣分店試過在周末時間，未到下午3時，4款冷泡茶全部沽清，連他也大感驚訝。

據濃度配麵包甜品

Andrew表示，現時售賣的冷泡茶，使用不同發酵程度的茶葉，如只有微微發酵的白茶、半發酵的青茶，以及全發酵的紅茶和黑茶。茶味濃度各有深淺，配以各款口味麵包及甜品，讓客人消滯解渴。比如茶味較鮮爽清甜的白牡丹，他建議配搭肉桂卷同吃。他表示4款冷泡茶用了頗長研發時間，每款平均花了約3個月來篩選茶葉，再經密集試飲不同比例配方，才研發出令人較滿意的味道；如白牡丹冷泡茶選用福建極品級別茶葉，以原片茶葉冷泡24小時完成，清甜鮮爽，帶回甘香。

精品咖啡技法冲茶

茶飲世界變化萬千，除了傳統浸泡模式，近年亦有茶飲店使用製作精品咖啡的方法來製作茶飲。本地品牌花果飄零是其中之一，例如以冰滴萃取方式製成茶飲，又或是將原片茶葉磨碎，加水冲壓成濃縮花茶底。店裏新品桂花菊花冰糖雪燕，便以冰滴萃取方式萃取桂花水、胎菊及杞子，加入雪燕、冰糖熬煮半小時製成，口感豐富，入口有如固體桂花糕般。

品牌近期更與殘奧徑賽金牌得主、「神奇小子」蘇樺偉的媽媽（蘇媽）合作，推出3款手工花茶，部分收益捐贈香港耀能協會。3款新品包括桂花菊花冰糖雪燕，選取潮州鳳凰單欉茶葉冷泡而成的玫瑰單欉烏龍，以及加入蔓越莓汁與手工草莓果醬製成的桑椹草莓茉莉綠茶，清新消暑。

■Sage

網址：www.bysage.co

■品穀

地址：灣仔太和街10至20號福和大廈地下B舖（灣仔分店）

網址：www.biggrains.com

■花果飄零 Blossomic Scented Tea

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓20號舖

查詢：2269 0288

■大杯茶

網址：www.taboocha.com

■Breathing Tea

網址：www.breathingtea.com

文：植蔚卿

編輯：朱建勳

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