新興康普茶「添飯」增趣味

【明報專訊】除了中式冷泡茶，近年香港亦開始流行康普茶（Kombucha），常見在紅茶中加入糖及SCOBY（細菌酵母共生體），發酵約數天至數星期不等。過程中產生小量酒精及二氧化碳，喝起來酸酸甜甜，入口頗像汽水，據說可幫助腸道消化。

說起本地康普茶品牌，大家或許對大杯茶（Taboocha）的名字不會陌生。開業約8年的大杯茶有逾20款口味，如「DON'T陰公」菠蘿綠茶菌、杞子薑綠茶菌等。近年更積極與本地茶社合作，例如與「想爺爺了」合作推出米香普洱口味，創辦人Lisa指，「從茶社精選屬化石普洱的米香普洱，這種普洱在發酵過程中分泌果膠，使茶葉變為塊狀，再將其磨碎與糯米葉一同蒸煮」，製成入口像醋酸味，後來漫漫滲出飯香的獨特味道，相當新奇！

不同時段推介不同茶種

另一本地品牌Breathing Tea，創辦人歐鈺琪希望在康普茶中亦能嘗到較濃的茶味，於是在第2次發酵過程中額外加入茶湯，令茶味更為突出。

品牌現時有3款口味，包括茉莉龍珠、花旗參及鐵觀音，因應產品不同口感味道，於盛載容器上寫出建議飲用時間。如早上8時適合喝味道較酸的茉莉龍珠，用以醒腦提神；下午茶時段可喝養生的花旗參口味；下班時間則可喝上酸味較少的鐵觀音，紓緩一天疲勞。

[飲食]