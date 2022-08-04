由牛舌食到牛尾 和牛omakase 歎脂香小田牛

招牌和牛壽司伴冷麵及牛尾凍——和牛壽司一生一熟，生的鮮味；慢煮的油香充沛，各有特色，令人回味。素麵清爽，最特別是麵上的「啫喱」，是用牛尾濃湯冷卻而成，口感淡雅，卻又肉香滿滿，滋味踏實。（黃志東攝）

牛舌湯配水葵及柚子——湯色看似清淡，其實是用了熬足6小時的牛湯加上熬煮3小時的雞湯，混合而成，呷一小口，已經感受到濃濃肉香。牛舌只取中間最軟嫩的部分，焗香放入湯內，與清爽的水葵及果香幽幽的柚子配合起來，非常清新。（黃志東攝）

紅酒燉和牛柳及賀茂茄子——先用火將和牛柳汁鎖住，再用紅酒、砂糖等秘製調味製成醬汁伴吃，牛柳呈嬌嫩粉紅，未食已猜到有多幼滑，且帶淡淡酒香，與賀茂茄子和茄子形魚糕，一濃一淡，非常夾。（黃志東攝）

自家製松露和牛三文治——選用肉眼，裹以吉列脆皮，一咬爆汁，與烘香的麥包和菌香四溢的松露醬，非常合拍。細細件，小吃多滋味。（黃志東攝）

和牛他他配魚子醬及海膽伴王室海苔、炭燒和牛配時令蔬菜——和牛他他的肉質纖細，用上帶油香的肉眼邊，加入醃過的酸豆蓉，幼滑軟腍，帶一份鮮肉獨有甜味；上面綴以北海道海膽及俄羅斯魚子，更添鮮味（左）。炭燒和牛配時令蔬菜，色彩配搭繽紛，腩肉件脂香充滿口腔，配合京都直送野菜，肉香不膩（右）。（黃志東攝）

【明報專訊】香港人愛吃日本菜，除了因為喜歡當地文化，可順道回憶旅行的快樂時光；還有一個重要原因，就是日菜的用料和味道靈活多變。以和牛為例，中環就剛開了全新的和牛omakase，晚餐10道菜除了甜品，其餘全部包含和牛，或烤或炸或燉，由牛舌食到牛尾，將和牛魅力盡情發揮。除了和牛，日本產的海鮮亦是人見人愛的食材，尖沙嘴新開日本酒吧餐廳，以帆立貝、伊勢海老、海膽等時令海產製成創意料理，由擺盤到味道，都令人耳目一新。

星洲過江龍 主打鹿兒島和牛好食好住

近兩年，omakase在香港大行其道，成為飲食熱話，廚師發辦的鮨店愈開愈多。原來除了壽司，和牛一樣有omakase菜單。中環新開的「犇Ushidoki」是新加坡過江龍，在當地曾獲得米芝蓮推介，以A4及A5級的鹿兒島小田和牛炮製多款牛饌，讓客人體驗不同和牛部位的美妙之處。

都說是omakase，自然一切都聽主廚長谷川倫紀的安排。午市、晚市各設一款餐單；前者8道菜，後者10道菜，都以和牛做主角，配以日本直送的當季海產、時蔬野菜，炮製出一道又一道精緻菜式。

餐廳採全吧枱位設計，客人圍坐在開放式廚房外，大廚的一舉一動，自然一目了然。一步入餐廳，就聞到甜甜的壽喜燒醬汁香及烤肉的氣味，簡直令人食指大動。

牛舌湯綴水葵 看似清淡肉香濃

起筷之前，還是先認識一下小田和牛。這種平日較少聽聞的和牛，乃專誠從鹿兒島薩摩半島南部引進，牛自小吃大米、大麥等複合飼料長大，住的牛舍更是巴閉，以杉木和柏木建成，吃好住好，獲獎無數，其以紅白分明的大理石油花見稱，入口化油，脂香動人。

既是和牛omakase，自然由頭開始吃起，先以牛舌湯打開序幕。小小一碗，中間放着兩件柔嫩牛舌芯及花形的魚糕，綴以兩條翠綠水葵，湯色看似清淡，入口卻有濃濃肉香。原來是以牛骨牛筋熬煮6小時的牛上湯，混合以鹿兒島黑薩摩雞煮上3小時的雞清湯，再撒上研碎的柚子皮，難怪異常鮮美，配合粉嫩細緻的牛舌，也分不清誰是牡丹誰是綠葉了。

再來就到和牛他他，以手切肉眼邊製成，肥瘦均勻，混和醃過的酸豆及秘製醬料，再放上名貴的北海道海膽及俄羅斯魚子，攪拌後一同放入口，牛肉的油香，與魚子的鹹鮮及海膽的甜美，混而為一，味道複雜卻不違和，冰涼的口感，微酸的美味，有助在炎炎夏日打開胃口。

秘製壽喜燒汁 焯西冷片伴七星米

要數香味誘人的還是壽喜燒，只見師傅將薄薄的和牛西冷片放到面前濃稠的醬汁中，空氣中飄浮着洋葱和甜醬油的香味，令人忍不住多索兩口，滿心期待。師傅解釋這是秘製的，成分保密，只能說醬汁是每天開店新鮮熬製，內裏的洋葱絲，每半小時要更換，令醬汁保持甜美。快手焯過幾秒的西冷片香甜冶味，拌長崎太陽蛋及即刨黑松露片吃，更是滑溜。最特別是盛載的器皿，竟然有個小壺嘴，方便將剩餘的湯汁倒出，一滴不浪費，尤其用來配北海道七星米飯，飯粒吸盡湯汁精華，肉香淡淡，令人忍不住想說句：添飯唔該。

■犇Ushidoki

費用：午餐$1300/位（8道菜），晚餐$2000/位（10道菜）；另加一

地址：中環皇后大道中38至48號萬年大廈1樓2B號舖

訂位網址：kicho-ushidoki.com.hk

註：逢周日休息

文：胡慧敏

編輯：林曉慧

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