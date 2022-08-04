居酒屋玩創海鮮 「伊勢海老船」霸氣鮮甜

「焰」．帆立貝．鮭魚．蜆湯啫喱．奶霜——將濃鮮蜆湯製成啫喱狀，加入滑溜的生忌廉及餅乾碎，主角是用昆布醃過兩日的帆立貝粒及鮭魚粒，以火槍燒香外層，保留鮮味。吃時拌勻，既有海洋鮮味，又有奶香及脆脆口感，味道複雜。（$128）（鄧宗弘攝）

魚子醬帆立貝金槍魚芒果塔——底層是芒果粒、雜錦魚生粒拌醬油沙律汁，中間是啖啖肉的松葉蟹肉，最頂是法國黑魚子，打卡後將3層搗碎攪拌，魚生鮮甜、魚子香脆、芒果微酸微甜，很討好。（$328）（鄧宗弘攝）

伊勢海老入船金銀燒．蟹膏醬——賣相很有氣勢，廚師收到柯打後即劏，甩殼浸冰水，然後快手燒三數分鐘至五成熟，入口爽彈鮮甜，生熟拿揑剛好，肉質保持柔美，鮮度一流，配上用高湯和龍蝦膏煮成的醬汁，更是滋味。（$688）（鄧宗弘攝）

【明報專訊】日本菜在香港一直人見人愛：拉麵、壽司、鍋物、鐵板燒……款式繁多，分類專門。如果你是花心客人，大抵會偏愛居酒屋，既有美酒，食物品種又多，吃多吃少，悉隨尊便。尖沙嘴就開了一間全新居酒屋「焰Kaen」，有齊刺身壽司、沙律串燒、卷物燒物等基本美食，還有廚師特別按香港人口味，以海鮮自創的招牌菜：鮮甜蜆湯製成啫喱配火炙帆立貝，吃出一口鮮味；還有將松葉蟹拆肉，把蟹肉、海膽、鮭魚子用蟹蓋盛起，與釜飯同煮，打開飯蓋，蟹香飄逸，未起筷先興奮！

金槍魚蓉塗米通 「脆」味十足

這間位於亞士厘道的小店，門面是一間有型酒吧，以和風刺青的波浪圖案為裝修靈感，紅黑相襯，有型有款。穿過酒吧，就是用餐區，餐牌上有齊一般居酒屋的常見菜餚，飛機直送刺身、火氣十足的串燒都是必點之物。此外，亦有不少菜式是坊間少見的，據稱是大廚度身為客人訂做的下酒菜。

舉個例，金槍魚蓉就吃得多，將之塗在米通上，食起來，不止香脆，更有新鮮感。配生的A5薩摩牛肩胛片，伴沙律菜吃，有魚香又有肉香，且不會飽膩，清清爽爽。還有氣勢不凡的燒龍蝦，生劏伊勢海老，殼砌成船形，放上燒得僅熟的蝦肉，佐以蝦膏、龍蝦湯製成的醬汁，那種鮮甜滿足，實在難以形容。再點兩杯雞尾酒又或者清酒，慢慢飲慢慢歎，又是一個良宵。

■焰Kaen

地址：尖沙嘴亞士厘道35號地下B號舖

查詢：9186 0988

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