居酒屋玩創海鮮 「伊勢海老船」霸氣鮮甜
文章日期：2022年08月04日
【明報專訊】日本菜在香港一直人見人愛：拉麵、壽司、鍋物、鐵板燒……款式繁多，分類專門。如果你是花心客人，大抵會偏愛居酒屋，既有美酒，食物品種又多，吃多吃少，悉隨尊便。尖沙嘴就開了一間全新居酒屋「焰Kaen」，有齊刺身壽司、沙律串燒、卷物燒物等基本美食，還有廚師特別按香港人口味，以海鮮自創的招牌菜：鮮甜蜆湯製成啫喱配火炙帆立貝，吃出一口鮮味；還有將松葉蟹拆肉，把蟹肉、海膽、鮭魚子用蟹蓋盛起，與釜飯同煮，打開飯蓋，蟹香飄逸，未起筷先興奮！
金槍魚蓉塗米通 「脆」味十足
這間位於亞士厘道的小店，門面是一間有型酒吧，以和風刺青的波浪圖案為裝修靈感，紅黑相襯，有型有款。穿過酒吧，就是用餐區，餐牌上有齊一般居酒屋的常見菜餚，飛機直送刺身、火氣十足的串燒都是必點之物。此外，亦有不少菜式是坊間少見的，據稱是大廚度身為客人訂做的下酒菜。
舉個例，金槍魚蓉就吃得多，將之塗在米通上，食起來，不止香脆，更有新鮮感。配生的A5薩摩牛肩胛片，伴沙律菜吃，有魚香又有肉香，且不會飽膩，清清爽爽。還有氣勢不凡的燒龍蝦，生劏伊勢海老，殼砌成船形，放上燒得僅熟的蝦肉，佐以蝦膏、龍蝦湯製成的醬汁，那種鮮甜滿足，實在難以形容。再點兩杯雞尾酒又或者清酒，慢慢飲慢慢歎，又是一個良宵。