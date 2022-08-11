月餅藏威靈頓牛柳 脆皮爆汁

【明報專訊】中秋還有約1個月就到，每年不是蓮蓉月，就是奶黃月，吃厭了嗎？

香港君悅酒店今年聯乘新進品牌Phoebe's Kitchen，將旗下名店茶園Tiffin的經典威靈頓牛柳以月餅形式呈現，成為話題十足的威靈頓月餅。月餅以嫩滑多汁的美國頂級安格斯牛柳、帕爾馬火腿、白蘑菇、鵝肝及黑松露醬等製成，1盒2件，買回家後存於冰箱，吃時簡單放入焗爐或氣炸鍋，就食到脆皮爆汁的效果。

子薑桃膠奶凍變奏迎月

如果長輩還是鍾情甜味月餅，亦可試試由中菜行政總廚陳漢章炮製的3款全新口味：子薑奶皇、芒果椰子糯米糍，以及陳皮桂花棗皇。3款味道都是根據港灣壹號的多款名物製作而成。比如經典甜品子薑桃膠奶凍，就是用上自家醃製的子薑。今次陳師傅將子薑配合奶黃製成月餅餡，加入適量砂糖來平衡子薑的辛辣感，與奶香豐盈的奶黃非常搭配。而港灣壹號另一款馳名甜品──棗皇千層酥，亦變奏成為月餅。幽香的桂花，與清甜滋補的棗蓉和陳香回甘的陳皮合體成為陳皮桂花棗皇月，食完滿口芳香。最後還有極受小朋友歡迎的芒果椰子糯米糍月餅。芒果和椰子，兩種充滿熱帶風情的水果結合，用上菲律賓芒果乾配口感軟糯的椰絲糯米糍，煙煙韌韌，愈食愈吸引。1盒6件，有齊3款口味，全家人都找到自己喜歡的味道。●

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