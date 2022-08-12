飲食Quicknote：柑橘蓉×廣式餅皮 碰撞酸甜中秋

「精品四藝迷你月餅」主打有機無花果山楂柑橘蓉月餅等4款口味，每款口味各2個（原價$518/盒，9月1日前選購享優惠價$448/盒）。（餐廳提供）

【明報專訊】立秋已過，中秋將至。不少人都開始選購月餅送給至愛親朋。國金軒今年推出「皇‧黃之尊」精品月餅系列，設計主題注入神話元素，增添夢幻色彩，收禮人看到如此精美的包裝設計，未吃先加分。

今年的「精品四藝迷你月餅」一盒共8個，共有4款口味，除了延續去年甚有口碑的金沙奶皇月餅、古早味鳳梨月餅，以及玫瑰醬洛神花奶皇月餅，並新增有機無花果山楂柑橘蓉月餅。新口味將土耳其日曬有機無花果乾和山楂條切成幼粒，拌勻秘製柑橘蓉製成果蓉餡，經冷凍凝固後，使用廣式月餅皮包裹餡料烘焗而成。柑橘蓉甘甜，山楂酸爽，無花果香甜，3種不同的酸香甜味道平衡得宜，而無花果籽更增添入口的沙沙口感，搭配果茶享用，清新輕怡。●

國金軒「皇‧黃之尊」精品月餅

禮券發售日期：即日至9月1日

禮券兌換日期：8月21日至9月8日

兌換地點：國金軒（中環、尖沙嘴店）、翠亨邨（尖沙嘴、中環、銅鑼灣店）

現貨發售日期：8月21日至9月8日

訂購網址：www.mira-eshop.com/zh/mooncake-2022

註：設電子及實體禮券

送「皇‧黃之尊」月餅系列

Mira Dining送出國金軒「精品四藝迷你月餅」（古早味鳳梨月餅、金沙奶皇月餅、玫瑰醬洛神花奶皇月餅及有機無花果山楂柑橘蓉月餅各2個）予《明報》讀者。名額14個，每人可獲月餅1盒。有興趣的讀者可於8月16日（周二）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、準確地址及聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請寫出今年新口味月餅的名稱。

整理：陳麗斯

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