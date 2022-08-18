席前撈沙律拆魚骨 紫藍番茄吹送地中海鮮風

地中海風情——餐廳以代表地中海的金色和藍色為設計基調，最搶眼是開放式廚房，香味徐徐飄至，令客人更加期待美食。（林靄怡攝）

Roasted Romea Peach——第一次食原個焗桃，這款來自地中海近巴塞隆拿的黃金桃，是西班牙人熱天常食的果品。切半去核原個焗，之後撒上mascarpone芝士，以及開心果碎、威士忌糖漿，微酸微甜，桃香突出，消滯解膩。（$100）（林靄怡攝）

Black Angus Tagliata——意大利頂級牛柳以著名的Josper炭烤爐燒製，添上炭香，配合3款自製醬料：（上至下）熬煮48小時的牛肉汁紅酒醬、法國芥末醬及西班牙辣椒杏仁醬，呈現3種不同風味。（$400）（林靄怡攝）

Mar Azul Salad——番茄是地中海菜式常見食材，選上來自西班牙東北部 Barbastro的Mar Azul番茄入饌，除了因為藍黑色的茄皮有豐富花青素外，還因為茄肉結實多汁，口感有如水果，加入自調的salmorejo醬汁，像在吃茄味濃郁的凍湯，口感清涼，與上面的無花果，一酸一甜，適合炎熱天氣。（$120）（林靄怡攝）

凱撒沙律——凱撒沙律在席前即撈，Erik Kirakozov先將芥末、青檸汁、鯷魚蓉及橄欖油仔細壓爛撈拌，再加入巴馬臣芝士、酸豆放在爽甜生菜上。醬汁新鮮即撈，而且可按客人口味加多減少，愛辣愛酸，度身訂做。（$150）（林靄怡攝）

【明報專訊】久未出遊，是否特別掛念地中海的微風、海鮮和橄欖香？那種清清爽爽的海島風情，想起已令人興奮。生於格魯吉亞，但在地中海沿岸國家生活良久的Erik Kirakozov也有同感，於是伙拍在香港認識的西班牙廚師老友Antoni Bernabeu，一同在蘇豪開了一間全新樓上餐廳，以地中海味道為主題，空運食材過來，並以西班牙、意大利和法國等較為香港人熟悉的烹飪方式處理，還原當地風味。

餐廳Basin雖然位於中區半山扶手電梯旁，但由於大廈入口較為隱蔽，一不留神就會錯過。餐廳佔地全層，但座位不算多，因三分之一的空間用來做了一個開放式廚房，廚師一舉一動，都被等候用餐的人關注，聽住煎鍋傳來的吱吱油爆聲，以及隱隱飄來的烤肉香，令人更期待。

打開餐牌，菜式倒是熟口熟面，烤八爪魚、法國Gillardeau生蠔、慢煮羊肩……當你以為都是見慣見熟的坊間行貨，反而迎來了驚喜。全因這裏的食材大多是從歐洲空運，且是精挑細選的貨色。簡單如配餐包的橄欖油和鯷魚牛油，前者曾經在2019年洛杉磯國際橄欖油比賽中得過金獎；而後者則是自家製作的，可見用心。

西班牙直送魚鮮 肥美馬拉蜆助陣

首先上枱的Mar Azul Salad就非常有趣。Mar Azul在西班牙文有「藍色大海」的意思，Erik精挑來自西班牙東北部Barbastro的Mar Azul番茄入饌，這種番茄種在海邊，外皮帶紫藍色，不僅含豐富花青素，有助抗氧化，而且帶淡淡的鹹味，果肉紮實。為了襯托番茄的微酸，用上土耳其無花果，配襯以番茄、紅葱頭及橄欖油熬成的番茄濃湯，一淡入口，茄香強勁，濃稠涼快的口感，令悶熱之氣全消。

熱天胃口欠佳，不如來個凱撒沙律。Erik選用西班牙Cantabria的鯷魚，以及寶石生菜，最特別是安排餐車在席前即撈醬汁。先將芥末、青檸汁、鯷魚蓉及橄欖油倒入大木盆內，仔細搗勻，再加入巴馬臣芝士、酸豆和脆香麵包粒，撈勻後鋪在生菜上，吃起來，清新爽脆，鹹香雋永，口味豐富。差點忘了說，餐廳非常重視服務，除了凱撒沙律有席前即撈外，柯打招牌的catch of the day，一樣有席前起魚骨服務，不會吮骨的朋友，亦可以安心食用。

為了保證做出地中海風味，海魚是從靠近非洲的西班牙群島Canary Island空運到港，隨季節轉換，鯛魚、鱸魚、石斑……捉到什麼就吃什麼，通常晚上上水，翌日早上已付運。廚師以地中海家常的acqua pazza醬汁來焗，魚湯、香蒜、羅勒、番茄一大堆熬成濃汁，配上肥美馬拉蜆，魚肉香嫩，微微帶酸，吃得滿足。

「黃金桃」原個焗 酸甜交纏

去過地中海一帶旅行都知，當地色彩繽紛的水果令人目不暇給，當地人亦愛加在甜品中，比如眼前的Roasted Romea Peach。香港人當然不會對桃子陌生，即切即食就試得多，焗熱來吃你試過嗎？來自巴塞隆拿附近的黃金桃，切半去核原個焗香，撒上mascarpone芝士，以及開心果碎、威士忌糖漿。桃子本身比平日吃慣的日本桃酸一點，但桃味更濃，經過爐火，桃子暖暖的，果香天然，配mascarpone芝士同吃，奶香淡淡，同時又吃到威士忌香橙糖漿，酸甜交集，很是解膩。

■Basin

地址：中環閣麟街46-48號FOCO 3樓

查詢：2362 2699

註：8月只供應晚餐，9月起供應午、晚餐

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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