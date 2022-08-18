味遊南意 藜麥紅蝦粒鮮甜煙韌

Gambero Rosso——西西里紅蝦切粒放在意大利青瓜絲上，再鋪藜麥粒，蝦肉鮮甜柔美，與青瓜一甜一爽，非常夾，而藜麥煙韌得來有咬口。（$318）（餐廳提供）

【明報專訊】如果地中海的風情令你嘴巴意猶未盡，那不如放肆一下，再味遊一轉南意大利。灣仔芬名酒店地下的Osteria Marzia，主打意大利菜。主廚Luca Marinelli準備了全新的時令菜單，將南意的食材帶來香港，以海鮮為題，炮製多款海邊小鎮的經典美食。步入餐廳，首先會被中間巨型冰櫃吸引，來自南意海島的海鮮會放在上面：龍蝦、海鱸、海鯛……再走幾步，發現餐廳樓底甚高，四周圍上特大玻璃窗，日間陽光照射，晚上可以窺見外頭的車水馬龍，感覺寫意。加上牆上湛藍色的階磚，與樑柱藍白相襯，簡約開揚，完全不會有壓迫感。

「魷魚圈麵」富蠔香 鮮得過分

想不到吃什麼，先別急！來半打生蠔，配上特調的意大利紅酒汁，鹹鮮的海水中隱約吃到葡萄的酸香，特別清爽。又或者可以試試幾款全新的時令菜式，當中以Gambero Rosso最令人印象深刻，來自西西里的爽甜紅蝦切粒，放在意大利青瓜絲上，本身已經夠清新消暑，再撒上粒粒分明、煙韌的藜麥粒，令口感頓時複雜起來，更能襯出蝦肉的鮮甜。還有外形似魷魚圈的Calamarata，原來是那不勒斯地區的傳統意大利麵條，以焦糖牛油、煙熏蠔肉醬和甜蒜來煮，柔韌又富彈性，而且蠔香滿滿，鮮得過分。

熱天不想吃得太油膩，不怕，就試試大廚精選的是日海魚。有4種烹調方式可供選擇：想原汁原味的話，簡單燒烤就夠，又或者鹽燒，就最能引出魚鮮的鮮味。想豐富點，可試西西里式或意式番茄水煮，加入大量蔬菜，比如大蒜、辣椒烤製的西蘭花、檸檬烤製的蘆筍等，是小島居民最愛的口味，不油不膩，清新輕怡。

■Osteria Marzia

地址：灣仔菲林明道41號芬名酒店地下

查詢：3607 2253

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