中環街市一站式餐廳 歎牛脂熟成肉眼扒

【明報專訊】懷念去外國旅行逛當地傳統市場（或稱街市更貼切），感受庶民地道生活，這些市場的肉檔菜檔旁，不少都附設dining bar，最著名要數西班牙的La Boqueria。在香港歷史建築中環街市裏芸芸餐飲店舖中，有一間精品超市Chef's Market，由本地食品生產及貿易公司直營，售賣過千款肉類、海鮮、醬料等，最近超市內新開設店中店Chef's Cuts，這種模式在香港並非首次出現，但直接選用本身超市買到的食材，即席烹調上枱，卻較少見。

若將Chef's Cuts獨立來看，頗有外國小酒館氣氛。入行30年的餐廳行政總廚Angelo McDonnell曾在世界各地的酒店工作，亦曾任本地著名餐廳Café Deco的行政總廚，由他設計的餐牌也屬國際口味。餐廳的招牌菜是dry aged（乾式熟成）24天的牛脂熟成黑安格斯肉眼扒，來自美國愛荷華州泰馬縣自家農場；牛肉先經過12日乾式熟成，以本身的酵素及微生物分解肌肉纖維，再切走多餘脂肪；隨後將肉浸入牛脂肪油內，形成牛脂外層，便放進風乾櫃內以12天牛脂熟成，令肉眼扒吸收油香及油分，肉質更嫩滑，肉味亦更濃郁。同樣是牛肉做主角有松露芝士煙熏牛肉三文治，煙熏牛腩以低溫慢煮，配松露芝士餡，味道尤其香濃。

超市買食材 回家照辦煮碗

海鮮菜式不可或缺，餐廳有母公司作後盾，蒐羅來自世界各產地的優質海產食材，如：法國魚子醬、美加龍蝦、挪威三文魚、太平洋島國吞拿魚、日本海膽、西班牙青口及八爪魚等；大部分海鮮均為可持續發展海鮮，滿足口腹之慾不忘響應環保趨勢。要吃得豪，有法國Français Prunier魚子醬，$720起有30克分量，可佐以迷你煎餅、酸忌廉等的傳統食法；開胃前菜可選煙三文魚鮑魚薄片蟹籽配柚子汁，用煙熏過的韓國鮑魚，有驚喜；啖啖肉的龍蝦或海蝦法式牛油軟包，分別選用美國龍蝦、泰國虎蝦，煠煮過後再混合檸檬、白酒及刁草調味；還有齊集7款海產的大滿足雜錦海鮮拼盤。

品嘗過菜式又喜歡的話，大可到超市將食材、調味料買回家照辦煮碗，十分方便。在中環區歎到這種級數的牛扒及海鮮，稱得上親民。●

Chef's Cuts（Chef's Market）

地址：中環皇后大道中93號中環街市地下G01至03號舖

查詢：9574 4254

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