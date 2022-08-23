北印度家常菜 三角pizza香料味複雜

【明報專訊】或者你會覺得旁遮普距離太遠，其實細心留意，很多社區都有印度餐廳，默默帶來家鄉美味。亦有良心印度老闆，掙錢的同時貢獻社區，說的是港鐵西營盤站附近的Tandoori Bites。老闆Harry Bisht出生於北印度山區Uttarakhand，後移居到首都新德里，19歲那年，因緣際會來香港讀酒店管理，畢業後曾在多間商務餐廳從事管理工作。2003年，香港爆發SARS，市道蕭條，他失業了，剛巧太太臨盆在即，因胎兒健康問題，醫療費用達6位數，彷徨之際，突傳來消息，原來太太居港剛滿7年，取得永久居民身分，合資格享用公共醫療服務，不再擔心無錢醫病。他感激香港社會對他一家的幫助，立志將來要盡力回報。經過多番努力，2年前開了一家印度雜貨店Saffron，而他的洋酒代理生意也漸上軌道，2個月前更在雜貨店附近開了餐廳。Harry希望趁機回報香港，便在兩店推出免費飯票幫助區內弱勢人士。

免費飯票助弱勢人士

Tandoori Bites地方不大，賣的都是香料較少、辣度較低的北印度家常菜。最受歡迎的香烤雞肉餃子，不是常見的蒸煮製作，而是先炸，再醃，然後入磚窰烤焗，表面焦香，內餡有肉汁，蘸上香辣醬吃，甘香好味。店中亦賣pizza，由於Harry和主廚Bharat Negi都曾在高級意大利餐廳工作，於是將pizza餅底轉為naan薄餅，放上以印度香料醃過的烤雞、水牛芝士等，醬汁方面就放棄番茄，改用烤雞醬代替。這款印式pizza呈三角狀，外圍脆口，中間煙韌，由於醬汁和雞肉都加入印度香料，吃起來比意大利pizza更冶味，尤其配一支喀什米爾出產的Godfather啤酒，酒精濃度高達8%，口感清爽有勁，順滑濃郁，更有風味。

■Tandoori Bites

地址：西營盤皇后大道西178號地下

查詢：2342 5529

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